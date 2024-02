AFAD Başkanı duyurdu: Yeni proje başlatıldı

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde, müdahalede kapasitenin öneminin anlaşıldığını söyleyerek, yeni projenin başlatıldığını duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde, müdahalede kapasitenin öneminin anlaşıldığını söyleyerek, 'Jandarmamızı, polisimizi, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askerlerimize arama kurtarma eğitimi vererek, 100 bin kişiyi 1 yıl içerisinde eğitmiş olacağız' dedi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen 'Asrın Felaketinin 1. Yılında Afet İletişimi Sempozyumu' düzenlendi. Sempozyum kapsamında afet iletişimi konusunda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra afet ve kriz haberciliğinde deneyimli medya mensupları ile alanın uzmanı akademisyenler tarafından, beş oturumda afet iletişimi konusunu farklı perspektiflerle çeşitli yönlerden ele alındı.Sempozyumda bir konuşma gerçekleştiren AFAD Başkanı Okay Memiş, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündekilerle birlikte 5 büyük depremin, 11 il, 124 ilçe ve 6 bin 929 köy ve mahalleye verdiği hasarla 14 milyon kişiyi etkilediğini belirtti. Bölgedeki ağır kış ve hava koşulları ile dondurucu soğukla birlikte asrın felaketinin yaşandığını hatırlatan Memiş, 53 bin 537 insanımızın hayatını kaybettiğini ve 107 binden fazla vatandaşın da yaralandığını aktardı.'45'inci dakikada TAMP en üst uygulama seviyesi olan 4'üncü seviye getirildi'AFAD Başkanlığı Afet Yönetim Merkezinde, 45'inci dakikada Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) en üst uygulama seviyesi olan 4'üncü seviye getirildiğini, 60'ıncı dakikada ise uluslararası yardım çağrısı ilan edildiğini dile getirerek, “Müdahale sırasında, depremin yanında, ulaşım altyapısındaki hasar, ağır kış koşulları, bölgedeki yoğun hareketlilik ve olumsuz hava şartlarıyla mücadele edildi. Sahadaki bu mücadeleye, masada, dezenformasyon ve manipülasyonla mücadele eklendi. Çünkü ilk müdahale sürerken devlet kurumlarını ve sivil toplum örgütlerini hedef alan sahte haberler kasıtlı olarak üretilerek yayıldı” ifadelerine yer verdi.İletişim Başkanlığı dezenformasyonla mücadele merkezi ile AFAD basın ve halkla ilişkiler müşavirliğinin omuz omuza çalışarak dezenformasyonun ile başarılı bir şekilde mücadele edildiğini aktaran Memiş; doğru haberlerin, ‘deprem dezenformasyon bültenleri', sosyal medya paylaşımları ve basın bültenleri ile kamuoyuna ulaştırıldığını ifade etti.'100 Bin Arama Kurtarma Personeli Projesi'ni başlattık'Yaşanan depremde, müdahalede kapasitenin öneminin anlaşıldığını söyleyen Memiş, şöyle konuştu:'100 Bin Arama Kurtarma Personeli Projesini başlattık. Çalışmalarımıza şimdiden başladık. Öncelikli olarak kamu kurumlarındaki jandarmamızı, polisimizi, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askerlerimize arama kurtarma eğitimi vererek dinamik bir ekip oluşturarak, 100 bin kişiyi 1 yıl içerisinde eğitmiş olacağız. Nüfusa orantılığında dünyadaki en fazla arama kurtarma sayısını ulaşacağız. Bu eğitimleri de her yıl vermeye devam edeceğiz. Arama kurtarmacı sayımızı, ilk etapta 15 bin 398'den 100 bine çıkarıyoruz. Yaklaşık 7 kat artırıyoruz. Yeni personelin yetişeceği eğitim alanı sayımızı 10 katına, eğitimci sayımızı 25 katına çıkarıyoruz.'“Arama kurtarma ekipmanlarının yerli ve milli olarak üretilmesi projesini başlatıyoruz”Yerli ve milli projelere arama kurtarma alanında da katkı verdikleri belirten Memiş, “Arama kurtarma ekipmanlarının yerli ve milli olarak üretilmesi projesini başlatıyoruz. Asrın felaketinde, 35 bin 409 AFAD gönüllümüz önemli işler başarmıştı. Bu nedenle arama kurtarmada olduğu gibi 100 bin destek AFAD gönüllüsü yetiştirme projesini başlattık. 35 bin olan destek AFAD gönüllüsü sayımızı ilk etapta 100 bine çıkaracağız. Yaklaşık 2 katına yükselteceğiz” şeklinde konuştu.“Yaklaşık 2 buçuk milyon insan ilk etapta çadırlarda misafir edildi”Memiş, depremlerde, arama kurtarma ile birlikte ön iyileştirme çalışmalarına başlandığını hatırlatarak, “İlk günlerde yüz binlerce, toplamda 1 milyon çadır bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 2 buçuk milyon insan ilk etapta çadırlarda misafir edildi. Bölgeden 3,5 milyondan fazla vatandaşımızın da tahliyesi gerçekleştirildi. Bu insanların çok büyük bir kısmı tekrardan 11 vilayete dönmeye başladı. Şu anda, 409 AFAD konteyner kentindeki 215 bin yaşam konteynerinde 700 bin vatandaşımız yaşıyor” diye konuştu.“Ağır hasarlı bina enkazlarının tamamı kaldırıldı”Yaklaşık 1,3 milyon vatandaşın da kira yardımından faydalandığını dile getiren Memiş, “Dava konusu olmayan konutlar hariç ağır hasarlı bina enkazlarının tamamı kaldırıldı. Şu anda yaklaşık 389 bin hak sahibimiz var. Devlet bunların tamamını inşallah yapıp vatandaşına teslim edecek. Şu ana kadar 250 bin konutun ihalesi yapıldı ve 46 bin konutun kurası çekilmeye başladı. İlk etapta 7 bin 500 konut teslim edildi' ifadelerine yer verdi.