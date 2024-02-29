İstanbullu canından bezdi! İETT otobüsü yine yolda kaldı! CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun vasatlığı rakamlarda! Son 50 günde 185 bin şikayet

2019 yerel seçimlerinde CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun en büyük vaadi trafik sorununu çözmekti. Ancak aradan 5 yıl geçmesine rağmen trafik daha da kördüğüm haline geldi. Arızalanan metro, yolda kalan, kaza yapan İETT, seferleri azaltılan metrobüs İstanbulluların canından bezmesine neden oldu. Son 50 günde, bu merkeze toplu ulaşım hakkında 185 bin 469 şikayet başvurusu yapıldığı ortaya çıkarken dün de Aksaray-Sultangazi arasında sefer yapan İETT otobüsü Edirnekapı’da yolda kaldı. Arızalanan otobüsü itmek vatandaşlara düştü, sosyal medyada ise tepkiler çığ gibi arttı. Bir diğer İETT faciası ise Rami'den geldi. Rami Kışla caddesinde kavşatan anayola bağlanan İETT otobüsü kaza yaptı. Ardından başka bir İETT otobüsü, kaza yapan otobüse arkadan çarptı.

Cumhuriyet Halk Partisi, belediyeleri projelerle değil algıyla yönetti. 2019'dan bu yana büyükşehirlere tek bir çivi dahi çakmayan CHP'li başkanlar, vatandaşı isyan ettirdi. Yerel seçime sayılı günler kala CHP'li belediyelerin skandallarının da ardı arkası kesilmedi.CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana İstanbullu'nun ulaşım çilesi bitmedi. Her gün katlanarak artan trafik problemine, bakımsızlıktan sürekli arızalanan İETT otobüsleri ve metrobüsler ile çalışmayan metrolar da eklendi.İstanbullu bugüne de bir İETT skandalıyla başladı. İstanbul Rami'de bir İETT otobüsü, park halindeki araca çarptı.Ardından gelen bir başka İETT otobüsü ise kaza yapan otobüse çarpıp zincirleme kaza oluşturdu. Yaşananlar sonrası yol bir süre trafiğe kapatıldı.CHP'deki delege borsası iddiaları sonrası Seyit Torun'un TBMM'deki odasında 250 bin dolarlık poşet bulundu! Bomba Veli Ağbaba iddiası250 bin dolarlık poşet!Dün de bakımsızlıktan yolda kalan İETT otobüslerini vatandaşlar itekledi, alevlerin yuttuğu araçlar ise CHP'li belediyenin ihmalini gözler önüne serdi.Dün akşam yaşananlar ise vatandaşı isyan ettirdi. 36ES Aksaray ring-Sultangazi hattını yapan otobüs Edirnekapı'da arıza verdi. Devreye yine evine girmeye çalışan vatandaşlar girdi.İstanbullu, arızalanan otobüsü iteklerken sosyal medyada CHP'li büyükşehir belediyesine tepki gecikmedi. Ekrem İmamoğlu'ndan dert yanan İstanbul halkı, 'Bu çile 31 Mart'ta bitecek' dedi.Geçtiğimiz pazartesi günü de İstanbul'da M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda arıza meydana gelmişti. Sabah işine okuluna gitmek için evinden çıkan İstanbullu, yeterli otobüs seferlerinin yapılamaması nedeniyle saatlerce mağdur edildi.Tüm olumsuzlukların yanında 5 yıllık sürede en büyük sorun ise toplu ulaşımda yaşandı.CHP'lilerin yönetime geldikleri günden bu yana ne raylı sistemlerde ne de İETT'de sorunsuz gün yaşanmadı.Bu kapsamda yaşanan olumsuzluklar, halk tarafından İBB'nin Alo 153 çağrı merkezine iletiliyor.Son 50 günde, bu merkeze toplu ulaşım hakkında 185 bin 469 şikayet başvurusu yapıldığı ortaya çıktı.