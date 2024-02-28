Lise öğrencilerinin kavgasında acı son: 15 yaşındaki Muhammet hayatını kaybetti

Korkunç olay, Sancaktepe'de dün saat 14.00 sıralarında Aziz Bayraktar İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 9. sınıf öğrencileri Muhammet Efe Karib(15) ile E.E(14) arasında laf atma sebebiyle tartışma çıktı. Kavga sırasında Muhammet Efe Karib'in başına darbe almasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karib, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Korkunç olayda gözaltına alınan E.E.(14) emniyette yapılan işlemlerin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık, şüpheli genci 'Kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Halimliğine sevk etti. Hakimlik ise şüpheli E.E.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi...