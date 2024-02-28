CHP’li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’e 5 yıl hapis cezası

Bunun üzerine yapılan temyiz başvurusu sonrasında dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesine geldi. Dosyayla ilgili olarak temyiz incelemeleri tamamlandıktan sonra daire heyeti, 20 Aralık 2022'de ilgili başvuruyu müzakere ederek sanıklar Kadri Enis Berberoğlu ve Erdem Gül hakkında verilen kararların bozulmasına hükmetti. Yargıtay'ın bozması sonrasında Enis Berberoğlu ve Erdem Gül, 13 Eylül 2023'de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme, CHP'li Enis Berberoğlu hakkında milletvekili seçilmesi gerekçesiyle yasama dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar yargılamanın durmasına, Erdem Gül hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına karar vermişti.İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Erdem Gül ve avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen sanık Erdem Gül, mütalaaya karşı bir şey söylemeyeceyeceğini belirterek 'Çünkü gazetecilik suç değildir' diyerek suçlamaları reddetti. Son sözünde ise beraatını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti Erdem Gül'e 'Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.Duruşmanın ardından açıklamada bulunan Erdem Gül, 'Dosyada sadece eylem olarak bir tane haber var. Dolayısıyla bu ceza direkt habere cezadır' dedi.