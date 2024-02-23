CHP adayının “ırkçı” söylemine Özcan’dan sert tepki! “CHP demek zulüm demek nefret demek”

Özcan, 'CHP'nin yıllardır kaybetme nedeni, bu kibri, üstenciliği, mazlumun derdini anlayamaması, dilini konuşamaması. Mamak CHP Adayı Veli Gündüz Şahin'in bu nobran tavrı işte bu anlayışın ispatı olmuş. Aynı şahıs yıllar önce gecekondu sahiplerine 'siz işgalcisiniz' demişti' açıklamasını yaptı.Veli Gündüz Şahin'in bir esnaf ziyareti sırasında gördüğü Irak Türkmeni çocuklara yönelik, 'Bu çocuklar büyüdüğü zaman büyük sorun olur' sözleri büyük tepki toplamıştı.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP'nin Mamak Belediye Başkan adayı Veli Gündüz Şahin'in Irak Türkmenlerinin çocuklarına yönelik 'ırkçı' söylemlerine sert tepki gösterdi.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yaptığı açıklamada CHP Mamak Belediye Başkan adayı Veli Gündüz Şahin'in bir esnaf ziyareti sırasında gördüğü Irak Türkmeni çocuklara yönelik, 'Bu çocuklar büyüdüğü zaman büyük sorun olur' sözlerine sert tepki gösterdi.'Milletimizin vicdanına, ülkemizin bağrına sığınmış Türkmen çocukları göndermek sizin haddiniz değil! Çocukların cevap vermeye dahi tenezzül etmeyen mağrur tavırları sizden daha olgun olduklarını gösteriyor. Aferin çocuklar sizler çoktan büyümüşsünüz diyen Özcan -Irak Türkmenlerini 'sığınmacı' olarak değil, memleketin 'öz evlatları' olarak nitelendirerek, CHP'li adayın bakış açısını eleştirdi. Özcan, 'Çocuk çocuktur, ideolojisi yoktur, günahı yoktur, büyüdükçe öğrenir yaşadığı toplumun kültürünü alır nasıl eğitirseniz öyle olur. Milletimizin vicdanına, ülkemizin bağrına sığınmış Türkmen çocukları göndermek sizin haddiniz değil. Bunun adı vicdansızlıktır' ifadelerini kullandı.'IRAK TÜRKLERİ SIĞINMACI DEĞİL BU MEMLEKETİN ÖZ EVLATLARIDIR!'Özcan, Irak Türkmenlerini sığınmacı olarak değil, memleketin öz evlatları olarak nitelendirerek, CHP'ye yönelik sert eleştirilerini sürdürdü. 'CHP demek zulüm demek nefret demek. Bunun adı vicdansızlık. Chp nin bu kirli zihniyetine en büyük cevabı milletimiz sandıkta verecektir Chp Milletimizin vicdanına, ülkemizin bağrına sığınmış Türkmen çocukları göndermek sizin haddiniz değil!' ifadelerini kullanan Özcan, Şahin'in tutumunu kınadı.'GÜCÜNÜZ SADECE ÇOCUKLARA MI YETER?'Veli Gündüz Şahin'in skandal ifadelerine karşı toplumdan gelen tepkiler artarken, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, 'Sen daha Türkle sığınmacıyı ayıramıyorsun. Gücünüz çocuklara mı yetti?' sözleriyle CHP'yi sert bir şekilde eleştirdi.CHP BUNDAN KAYBEDİYORÖzcan, 'CHP'nin yıllardır kaybetme nedeni, bu kibri, üstenciliği, mazlumun derdini anlayamaması, insanlık dilini konuşamaması… Mamak CHP Adayı Veli Gündüz Şahin'in bu nobran tavrı işte bu anlayışın ispatı olmuş' açıklamasını yaptı.