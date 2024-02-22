Gözü dönmüş ABD Kongre Üyesi Andy Ogles'tan skandal sözler: Gazzeli çocukların hepsini öldürmeliyiz
ABD'de Cumhuriyetçi Parti Kongre Üyesi Andy Ogles insanlık dışı bir açıklama yaptı. Kendisine Gazze için ateşkes çağrısı yapan Filistinli kadına "Gazze'deki bütün çocukları öldürmeliyiz" sözleriyle cevap verdi.
İsrail'in Filistin topraklarında 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü zulüm bitmek bilmiyor. Saldırılarını giderek artıran İsrail, 29 bin 313 masumun ölümüne sebep oldu. Masumları katleden İsrail'in saldırılar başladığından bu yana en büyük destekçisi ise ABD.
Son olarak ABD'de kaydedilen bir görüntü kamuoyunda büyük tepki çekti.
ABD Kongre Üyesi Andy Ogles'ın, Gazzeli çocuklarla ilgili yorumu hem ülke genelinde hem dünyada infiale neden oldu.
"VERGİLERİMLE GAZZE'DE ÇOCUKLAR BOMBALANIYOR"
ABD Kongre Üyesi Andy Ogles'ın meclis koridorlarında yakalayan bir kadın, "Vergilerimle Gazze'de çocuklar bombalanıyor" tepkisinde bulundu.
OGLES'TAN SKANDAL YANIT
Ogles yanında yürüyerek anbean sesini yükselten kadına "O çocukları bombalayacaksınız?. Bence hepsini öldürmeliyiz, eğer bu seni rahatlatacaksa?" yanıtını verdi.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR
ABD'li kongre üyesinin verdiği yanıta ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Ogles'a yönelik tepkiler bir anda çığ gibi büyüdü.