Gözü dönmüş ABD Kongre Üyesi Andy Ogles'tan skandal sözler: Gazzeli çocukların hepsini öldürmeliyiz

İsrail'in Filistin topraklarında 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü zulüm bitmek bilmiyor. Saldırılarını giderek artıran İsrail, 29 bin 313 masumun ölümüne sebep oldu. Masumları katleden İsrail'in saldırılar başladığından bu yana en büyük destekçisi ise ABD.Son olarak ABD'de kaydedilen bir görüntü kamuoyunda büyük tepki çekti.ABD Kongre Üyesi Andy Ogles'ın, Gazzeli çocuklarla ilgili yorumu hem ülke genelinde hem dünyada infiale neden oldu.ABD Kongre Üyesi Andy Ogles'ın meclis koridorlarında yakalayan bir kadın, "Vergilerimle Gazze'de çocuklar bombalanıyor" tepkisinde bulundu.Ogles yanında yürüyerek anbean sesini yükselten kadına "O çocukları bombalayacaksınız?. Bence hepsini öldürmeliyiz, eğer bu seni rahatlatacaksa?" yanıtını verdi.ABD'li kongre üyesinin verdiği yanıta ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Ogles'a yönelik tepkiler bir anda çığ gibi büyüdü.