Başkan Erdoğan'dan 'KAAN' açıklaması: Savunma sanayiinde yeni müjdeler vereceğiz

Milli Muharip Uçak KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyon mitinginde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kendi 5. Nesil savaş uçağını yapma noktasında çok önemli bir adımı geride bıraktığını belirterek, "Hazımsızlara, işbirlikçilere rağmen uçağımız göklerle buluştu. Savunma sanayinde yeni müjdeler vereceğiz. Durun daha neler gelecek neler..." ifadelerini kullandı.

Milli Muharip Uçak KAAN, sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda yeniden piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da düzenlenen mitingde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu."Bugün Türk savunma sanayiinin gurur günlerinden birini daha yaşadık." diyen Başkan Erdoğan, Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini belirtti.Erdoğan, "Hazımsızlara, işbirlikçilere rağmen uçağımız göklerle buluştu. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Daha neler gelecek neler. Kızılelma F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyor.Daha yapacağız. KAAN aynı F-16 gibi. Böylece Türkiye 5'inci nesil uçağımızda kritik bir aşamayı daha geride bıraktık. KAAN'ımızın diğer testlerini de hızla tamamlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun diyorum. Savunma sanayiinde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.