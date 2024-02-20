Marmara'da batan gemiden acı haber! 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Marmara Denizi açıklarında yaşanan gemi felaketine ilişkin yürütülen çalışmalardan acı haber geldi.Geçtiğimiz hafta yaşanan kazanın ardından ekipler harekete geçti ve geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.6 mürettebata ulaşmak için verilen mücadelede dalgıçlar, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaştı.Bugün ise mürettebattan bir kişinin daha cansız bedeni tespit edildi. Kayıp denizci makine dairesinde bulundu.Cesedin çıkarılması ve kimlik tespiti için çalışma sürüyor. Su yüzeyine çıkarılacak olan cenaze, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek.Diğer kayıp 4 personel için aramalar devam ediyor.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı dalgıçların enkazda yürüttüğü çalışmalara, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından 4 dalgıç da destek veriyor.Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta battı.Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda, geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.