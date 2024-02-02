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Gebze’de rehine krizi: Rehin alınan işçiler doğum günü kutladı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir fabrikayı basan İbrahim Y. isimli kişi, çalışanları rehin aldı. Saatler süren rehine krizi, polisin saldırganı etkisiz hale getirmesiyle sonlandı. Rehine krizinin yaşandığı anlarda fabrika içinde ilginç bir olay yaşandı. Rehin alınanlardan birinin doğum günü olması nedeniyle, önceden hazırlık yapan iş arkadaşları, saldırganın izin vermesiyle doğum günü kutlaması yaptı. Rehineler o anları sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

Ekleme: 2.02.2024 - 12:19 Güncelleme: 2.02.2024 - 12:26 / Editör: Ozge Selin
Gebze’de rehine krizi: Rehin alınan işçiler doğum günü kutladıKocaeli'de uluslararası bir firmaya ait fabrikada, rehine krizi yaşandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek gerekçesiyle fabrikadaki 7 kişiyi rehin aldı.

İhbar üzerine polis harekete geçti. Fabrikaya özel harekat ekipleri sevk edildi. İkna çalışması başlatıldı.

Gebze’de rehine krizi: Rehin alınan işçiler doğum günü kutladı

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINI PROTESTO ETMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek istediğini söyleyen İbrahim Y. isimli zanlı, saatler süren uğraşlara rağmen teslim olmayınca etkisiz hale getirildi.

Rehineler yaralanmadan kurtarılırken, zanlı gözaltına alındı.

Gebze’de rehine krizi: Rehin alınan işçiler doğum günü kutladı

REHİNE KRİZİ SÜRERKEN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Rehine krizinin yaşandığı anlarda, fabrika içinde ilginç bir olay yaşandı.

Rehin alınan kişilerden birinin doğum günü olması dolayısıyla önceden hazırlık yapan iş arkadaşları, İbrahim Y. isimli saldırgandan izin istedi.

Zanlının izin vermesi üzerine doğum günü kutlaması yapıldı.

Rehin alınan çalışanlar, o anları sosyal medyadan canlı şekilde yayınladı.

İşçileri rehin alan İbrahim Y. de o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İbrahim Y., paylaşımına, “Her ölüm bir doğuma gebedir, barışın doğumu ve kapıların açılması umuduyla.” notunu düştü.

Gebze’de rehine krizi: Rehin alınan işçiler doğum günü kutladı

TUVALET İHTİYACINI GİDERİRKEN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Çalışanları rehin alan zanlı, ikna çalışmalarının 9'uncu saatinde de teslim olmayınca ekipler harekete geçti.

Zanlı, tuvalet ihtiyacını karşıladığı sırada yakalandı edildi.

Operasyon sırasında rehinelerden hiçbiri zarar görmedi.

Gözaltına alınan zanlının adli işlemleri sürüyor.
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