Bakanlık ekipleri harekete geçti! Körfezi kirleten yandı

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatı ile oluşturulan bilim kurulu tarafından belirlenen 15 maddelik Körfez Eylem Planı çerçevesinde il müdürlüğüne bağlı ekipler İzmir'de iç körfeze dökülen 11 dere ile bu derelere bağlanan ve İZSU Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen yağmur suyu kanallarını mercek altına aldı. Dere yataklarından alınan su numunelerinde endüstriyel kaynaklı kirlilik olup olmadığını belirlemek amacıyla laboratuvarlara gönderildi.

İzmir Körfezi'nde geçtiğimiz aylarda deniz suyundaki kirliliğe bağlı olarak yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü harekete geçti.Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatı ile oluşturulan bilim kurulu tarafından belirlenen 15 maddelik Körfez Eylem Planı çerçevesinde il müdürlüğüne bağlı ekipler İzmir'de iç körfeze dökülen 11 dere ile bu derelere bağlanan ve İZSU Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen yağmur suyu kanallarını mercek altına aldı.Derelerin doğduğu yerden denize döküldüğü noktaya kadar olan onlarca kilometrelik bölümü didik didik arandı. Dere yataklarından alınan su numunelerinde endüstriyel kaynaklı kirlilik olup olmadığını belirlemek amacıyla laboratuvarlara gönderildi.Cadde ve sokaklarda su birikmesini önlemek için İZSU Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen yağmur suyu kanallarına da kaçak bağlantı olup olmadığı kontrol edildi.Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü yetkilileri denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.