Osman Gökçek'ten CHP'li Gülizar Biçer Karaca'ya sert sözler! 'Sen olmuşsun bir maşa'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla CHP'li Gülizar Biçer Karaca'ya sert tepki gösterdi.Osman Gökçek paylaşımında 'CHP'nin ranttan sorumlu Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin arabalarını ve personelini kendisine nasıl peşkeş çektiğini tekrar sordum. Bunun üstüne bana hakaret etti. Ancak bana cevap hakkımı kullandırmadılar. Şimdi cevap hakkımı kullanıyorum ve sizlerin takdirine bırakıyorum' ifadelerini kullandı.Gökçek konuşmasında, “Biliyorsunuz, CHP'nin ranttan sorumlu Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araçlarını kendisine tahsis ettirmişti. Sadece bununla da kalmamıştı, İBB'nin personellerini de kendisine tahsis etmişti. Bunu kendisine sorduğum zaman çok argo bir şekilde cevap verdi. Daha doğrusu hakaret etti. Bu hakarete karşılık kürsüye çıkıp cevap vermek istedim ama bugün maalesef CHP'nin anti demokratik olan Gülizar Biçer Karaca, yani Meclis Başkanvekili bugün görevde. Bana bu konuda cevap veremeyeceğini söyledi ve bana cevap hakkımı kullanmam için izin vermedi. Bu aslında, bunların ne kadar korkak olduğunu ve yapmış oldukları bu vurgunların, bu soygunların cevabını veremediklerinin en büyük ispatı.Buradan özellikle Gülizar Biçer Karaca'ya şunu söylemek istiyorum. Ben senden söz hakkı istiyorum, sen cep telefonuyla arayıp Gökhan Günaydın'dan izin almaya çalışıyorsun. Arkadaşlar bunun videolarını da çektiler. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Sen olmuşsun bir maşa. Gökhan Günaydın, sana otur derse oturur, kalk derse kalkar hale gelmişsin. Ey CHP'liler, yapımş olduğunuz vurgunlar, yapmış olduğunuz peşkeşlerin peşini bırakacağımı sakın zannetmeyin. Beni bugün Meclis kürsüsünden konuşturmadınız, şimdi ben sosyal medyadan konuşacağım, televizyonlarda konuşacağım. Sizin bu vurgunlarınızı, sizin yüzünüze vurmaya devam edeceğim.” dedi.