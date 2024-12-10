Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre 0,20 puan azalarak 10.257,19 puana indi.Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi de yüzde 0,03 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,68 ile taş toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 0,33 ile inşaat oldu.