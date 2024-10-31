Aydın'da motosikletiyle uyuşturucu satan 3 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin motosiklet ve evinde yaptığı aramada 6 kilogram 225 gram kubar esrar ile 708 gram kenevir tohumu, 3 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 225 TL ele geçirdi.

Ekipler uyuşturucu ile mücadelede başarılı çalışmalara imza atıyor.Bu kapsamda, Aydın'ın Nazilli ilçesinde Ovacık Mahallesi'nde Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.6 KİLOGRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİÇalışma başlatan ekipler, A.B.'nin kullandığı motosikleti takibe aldı.Bu sırada A.B. motosikletiyle O.İ.'ye uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı.Çalışmalar kapsamında, A.B. ve O.İ. gözaltına alınırken şüphelinin motosiklet ve evinde yapılan aramalarda 6 kilogram 225 gram kubar esrar ile 708 gram kenevir tohumu, 3 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 225 TL ele geçirildi.3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIŞüphelinin evinde bulunan F.B. ve N.A. da gözaltına alınırken, 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.O.İ. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.