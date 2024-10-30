Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor...
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında düzenledikleri operasyonla 10 şüpheliyi yakaladı.
3'Ü TUTUKLANDI
Şüpheli şahıslardan 3'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırken 7 şahıs ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Ekipler, şüphelilerin adresleri, iş yerleri ve araçlarında yaptığı aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve suç geliri olduğu değerlendirilen bin 835 TL'ye el koydu.
'POLİSİMİZİ TEBRİK EDİYORUZ'
Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'İlimiz genelinde uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyoruz' denildi.