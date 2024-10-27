Eskişehir’de çok sayıda kaçak sigara ve filtre ele geçti

Eskişehir’de 75 bin dal kaçak makaron ve 140 bin adet sigara filtresinin ele geçirildiği duyuruldu.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışma yaptı.Operasyon kapsamında polis ekiplerince 75 bin dal içi doldurulmuş kaçak makaron ve 140 bin adet sigara filtresi ele geçirildi.Bu çerçevede gerçekleştirilen aramalarda, ayrıca olayla ilgili bir şüpheliye adli işlem yapıldığı öğrenildi.