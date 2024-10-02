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Çanakkale açıklarında 15 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 15 kaçak göçmen yakalandı.

Ekleme: 2.10.2024 - 09:31 Güncelleme: 2.10.2024 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Çanakkale açıklarında 15 kaçak göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından Ayvacık açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu ‘KB-20' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 15 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.