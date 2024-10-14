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Maltepe'de 1.5 kilogram uyuşturucu yakalandı

İstanbul’da bir uyuşturucu madde satıcısı, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü polislerince yakalandı. 1.5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekleme: 14.10.2024 - 11:30 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:31 / Editör: Edin Uslu
Maltepe'de 1.5 kilogram uyuşturucu yakalandı
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Maltepe İlçesi Başıbüyük Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese baskın düzenledi. Uyuşturucu madde satışı yapan iş yeri sahibi S.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.


Maltepe'de 1.5 kilogram uyuşturucu yakalandı

'Restoran' işletmesi olarak açılan fakat restoran hizmeti verilmeyen ve uyuşturucu madde satışı için kullanılan adreste yapılan aramalarda bir kilo 532 gram Kokain maddesi, bir hassas terazi, 94 mermi, 119 bin 800 lira nakit para ve bir cep telefonu ele geçirildi. Farklı suçlardan çok sayıda kaydı olan ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak' suçundan dolayı adliyeye sevk edilen S.Ç. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.