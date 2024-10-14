Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 8 bin 312 hap ele geçirildi

Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ve 8 bin 362 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 16,68 gram esrar, 5,18 gram metamfetamin, 4,12 gram kannabinoid maddesi, 8 bin 362 adet sentetik ecza maddesi, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5950 TL ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanırken, 7 şüpheliye de adli işlem uygulandı.