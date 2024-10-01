Öğrenciler bayram edecek: 81 ilde tüm okullar tatil edilecek!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) öğrencileri sevindirecek haber geldi. 81 il genelinde MEB'e bağlı tüm okullarda öğrenim gören öğrenciler 1.5 gün tatil yapacak.MEB, geçtiğimiz günlerde önemli gün ve haftaları yayınlanmıştı. Önemli gün ve haftaların yer aldığı takvim sonrasında yakın tarihte yapılacak olan o kutlamalar sonrası tatil 1.5 güne çıktı.Ekim ayında öğretmen ve öğrencileri sevindirecek detaylarda paylaşıldı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan özel gün ve haftalar kapsamında Ekim ayında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okullar tatil edilecek.Bununla birlikte 28 Ekim Pazartesi günü okullar yarım gün olacak ve 29 Ekim Salı günü ise tüm gün tatil edilecek.