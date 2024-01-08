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Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta yükselişle başlayan altın fiyatları bu hafta yatay seyrini koruyarak başladı. Bugün gram altın 1.957 TL'den alıcı bulurken, dolar/TL kuru da yeni haftaya 29,88 TL'den zirveden başlıyor.

Ekleme: 8.01.2024 - 09:40 Güncelleme: 8.01.2024 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları güçlenen doların etkisiyle haftaya düşüşle başlıyor. Altın yatırımcıları Fed'in 2024 politikalarına yön vermesi muhtemel ABD enflasyon rakamlarını bekliyor.

8 Ocak 2024 sabahında ons altın 2036 dolar seviyesinde işlem görürken gram altın 1957 liraya alıcı buluyor.

Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 3378 lira

Yarım altın 6765 lira

Tam altın 13396 lira

Cumhuriyet altını 13438 lira

Reşat Altını 13470 lira

Gremse altın 33595 liradan el değiştiriyor.

DOLAR HAFTAYA ZİRVEDE BAŞLIYOR

Dolar/TL kuru yeni haftaya 29,88 TL'den zirveden başlıyor. Euro ise 32,68 TL'den başladı.

Bu hafta piyasalar ABD'nin enflasyonuna kilitlendi. Geçtiğimiz cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üstünde 216 bin kişi olarak gerçekleşti. Bu veri Fed'in 2024 mart ayında faiz indirmeye başlayacağı beklentilerini azalttı. Dolara olan talebi artırdı. Verinin ardından dolar endeksi 102,383'ten 102,632'ye sıçradı.

Dolar/TL rakamında bir değişim yaşanmazken, Euro/dolar paritesi 1,0892'ye gerilemişti.

Dolar endeksi yeni haftaya 102,227'den başlıyor. Dolar yatırımcıları perşembe günü açıklanacak ABD enflasyonunu bekliyor. ABD'de yıllık enflasyonun yüzde 3,8 ile 2021'den beri en düşük seviyeye gerilemesi bekleniyor.

İçerde ise Hazine ihaleleri ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ABD'de 11 Ocak'ta yatırımcı toplantısı yatırımcıların takibinde olacak.

JP Morgan'ın New York'taki merkezinde yapılacak toplantıda TCMB Başkanı Erkan'ın "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumuyla başlayacak. Bakan Şimşek, "Maliye Politikası ve Hazine'nin Finansman Görünümü" başlıklı konuşma yapacak.

Öte yandan Moody's Türkiye notuna ilişkin değerlendirmesini 12 Ocak Cuma akşamı ABD piyasalarının kapanışının ardından açıklayacak. Geçtiğimiz günlerde MÜSİAD toplantısında konuşan Bakan Şimşek "Türkiye'nin notunun artmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

YASTIK ALTI ALTINLAR İÇİN YENİ ÇALIŞMA

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik mevcut sistemlerin geliştirilmesi ve yeni uygulamaların hayata geçirilmesi için çalışmalara devam edildiğini kaydeden Yılmaz, “Bu süreçte bankaların daha aktif olması ve vatandaşın yatırdığı altını ihtiyacı olduğunda çekebilmesi için bankaların fiziki altın teslimini kolaylaştırması önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar arasındadır” bilgisini paylaştı.

Sisteme dahil edilmek istenen altın birikimi için, “Cazip enstrümanlar geliştirildi, bunların geliştirilmesi için çalışmalar yapılıyor” diyen Yılmaz, üretimin altın ihtiyacını karşılayacak şekilde artırılması gerektiğinin altını çizdi.
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