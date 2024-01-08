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ABD'li yatırımcılar talep etti! 50 trilyon dolarlık fonlarla tarihi buluşmanın günü belli oldu...

ABD'li yatırımcılardan gelen talep üzerine Merkez Bankası, büyüklükleri 50 trilyon doları bulan yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilcinin katılacağı Yatırımcı Günü düzenleyecek. 11 Ocak'ta düzenlenecek olan toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katılacak.

ABD'li yatırımcılar talep etti! 50 trilyon dolarlık fonlarla tarihi buluşmanın günü belli oldu...
Ekleme: 8.01.2024 - 10:03 Güncelleme: 8.01.2024 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
ABD'li yatırımcılar talep etti! 50 trilyon dolarlık fonlarla tarihi buluşmanın günü belli oldu...
Merkez Bankası, ABD'li yatırımcılardan gelen talep üzerine 11 Ocak'ta büyüklükleri 50 trilyon doları bulan yatırım fonlarının üst düzey temsilcileri ile bir araya gelecek.

Seçim sonrası devam eden siyasi istikrar, para politikasındaki normalleşme, enflasyondaki mücadeledeki kararlılık, kredi notu görünümündeki iyileşme, cari açık ve risk primindeki gerileme yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisini özellikle son 2 aydır belirgin bir şekilde artırdı.

Ekonomi yönetiminin uluslararası yatırımcılarla görüşmelerinin pozitif etkisiyle hisse senedi ile tahvil piyasasına girişler hızlanırken, Türkiye'yi merak eden yabancılardan gelen talep, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na da (TCMB) bir ilk yapma imkânı getirdi.

ABD'li yatırımcılar talep etti! 50 trilyon dolarlık fonlarla tarihi buluşmanın günü belli oldu...

11 OCAK'TA NEW YORK'TA

ABD merkezli yoğun yabancı yatırımcı talebine yanıt olarak TCMB tarihte ilk kez Yatırımcı Günü düzenleyecek. TCMB, Yatırımcı Günleri'nin ilkini 11 Ocak Perşembe günü New York'ta düzenleyecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan'ın yatırımcılarla buluşacağı, enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumların yapılacağı ve teknik soruların yanıtlanacağı toplantı, JP Morgan'ın New York'taki merkezinde gerçekleştirilecek.

Yatırımcı Günü toplantısına toplam büyüklükleri 50 trilyon doları bulan yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilcinin katılımı bekleniyor. Yatırımcı Günü katılımcıları arasında JP Morgan'ın yanı sıra Goldman Sachs, PIMCO, Vanguard, Blackrock, UBS ve Morgan Stanley öne çıkıyor. 2024 yılında ikinci Yatırımcı Günü'nün Türkiye'de gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD'li yatırımcılar talep etti! 50 trilyon dolarlık fonlarla tarihi buluşmanın günü belli oldu...

ERKAN SUNUM YAPACAK

11 Ocak'taki toplantı, TCMB Başkanı Erkan'ın 'Para Politikası ve Enflasyon Görünümü' başlıklı sunumuyla başlayacak. Bakan Şimşek, 'Maliye Politikası ve Hazine'nin Finansman Görünümü' başlıklı konuşma yapacak. Toplantının ikinci bölümünde 'Türk Varlıklarına İlişkin Yatırımcı Görüşleri Paneli' düzenlenecek. Toplantı, TCMB Başkanı Erkan'ın soruları yanıtlayacağı kapanış oturumuyla sona erecek.

ABD'li yatırımcılar talep etti! 50 trilyon dolarlık fonlarla tarihi buluşmanın günü belli oldu...

DÜNYA DEVLERİ TAHVİL ALIMINA BAŞLADI

Dünya genelinde yaklaşık 10 trilyon dolar büyüklüğünde yatırım yöneten ABD'li fon yönetim şirketleri Pimco ve Vanguard, seçimlerin ardından uygulanan ortodoks politikalar ve yüklü faiz artışları sonrasında portföylerine TL cinsi varlıkları ekledi. Analistler, bu hamlenin yabancının yıllar süren Türk tahvillerinden çıkışı sonrası tekrar oluşmaya başlayan güvenin önemli bir işareti olduğuna vurgu yaptı.

Öte yandan ABD'nin önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türk lirasında (TL) reel değer kazanç sinyali verirken, TCMB net rezervlerinin bu yıl pozitife dönmesini bekliyor. Raporda, reel faizlerin tekrar pozitif bölgeye dönmesiyle yabancı döviz girişlerinin artış eğilimine girdiği kaydedildi.

ABD'li yatırımcılar talep etti! 50 trilyon dolarlık fonlarla tarihi buluşmanın günü belli oldu...

12 OCAK'TA GÖZLER MOODY'S'İN KARARINDA

Piyasalar, cuma günü açıklanması beklenen Moody's'in Türkiye not değerlendirmesine kilitlendi. Kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye'nin kredi notunu 'B3' olarak koruması, görünümünü ise 'pozitif'e yükseltmesi bekleniyor. Moody's, aralık ayındaki not değerlendirmesini pas geçmişti. Moody's, en son 12 Ağustos 2022 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu 'B2'den 'B3'e indirirken, 'Negatif' olan görünümü ise 'Durağan'a revize etmişti. 2023 yılı takviminde 15 Aralık olarak görülen rapor açıklama tarihinde Moody's, Türkiye için kredi notuyla ilgili bir değerlendirme yayımlamamıştı.


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