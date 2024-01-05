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Yargı harekete geçmişti: Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na 5 yıl hapis istemi!

Boğaz’a nazır villasında kaçak inşaat yaptığı tespit edilen ve iki kez mühür kırarak kaçak inşaatını bitiren Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu hakkında ‘imar kirliliğine neden olma’ suçunu işlediği gerekçesiyle dava açıldı. Mahiroğlu’nun 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Yargı harekete geçmişti: Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na 5 yıl hapis istemi!
Ekleme: 5.01.2024 - 09:48 Güncelleme: 5.01.2024 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Yargı harekete geçmişti: Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na 5 yıl hapis istemi!
Halk TV patronu işadamı Cafer Mahiroğlu, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kireçburnu Mahallesi'nde yer alan İzmirli Villaları Sitesi'ndeki Boğaz manzaralı villasında yaptığı kaçak inşaatla ilgili mahkemelik oldu. Mahiroğlu hakkında, 'imar kirliliğine neden olma' suçu kapsamında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

USULSÜZLÜKLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ
İddianamede, Mahiroğlu'nun yaptığı kaçak inşaatla ilgili tüm ayrıntılar anlatıldı. Buna göre Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü görevlileri 15 Ağustos 2022 tarihinde Mahiroğlu'nun kaçak villa inşaatında kontrol gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, iskânlı ana yapının bodrum katına izinsiz ve ruhsatsız olarak 297 metrekare ilave alan yapıldığı tespit edildi. Bodrum kata ilave edilen bu alanın üst kısmı ise zemin kat seviyesinde teras olarak yapıldı. Villanın çatısı da kaldırılarak 122.66 metrekarelik yeni kat ilave edildi.

İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı bu tespitler doğrultusunda, Mahiroğlu'nun villası hem Boğaziçi İmar Müdürlüğü hem de İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince iki kez mühürlendi ancak Mahiroğlu kaçak yapılaşmaya devam etti. 300 metrekarelik villasını kaçak inşaatla 700 metrekareye çıkaran Mahiroğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 18 Eylül ve 13 Ekim'de iki ayrı suç duyurusu yapıldı.

İddianameye göre, ekiplerin mühür işleminden sonra 28 Kasım 2023'te 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Cafer Mahiroğlu, 'Villa 2 yıldır adıma kayıtlıdır. Villayı yeni aldım. Ben aldıktan sonra bina için yapılan resmi tetkiklerde binanın dayanıklı olmadığı tespit edilmiş. Bununla ilgili binaya aslına uygun olarak iyileştirme ve güçlendirme amaçlı tadilat yapılırken imara aykırılık tespit edilmiş' dedi.

Projeye aykırı olan kısımları projeye uyumlu ve onaylı hale getirerek mührün kaldırılması için müracat yaptıklarını belirten Mahiroğlu, 'Bu iş için de herhangi bir izin alınacağı hakkında bir fikrim yoktu. Ben işim icabı yurtdışına gidip gelen birisiyim. Yurtdışından geldiğimde yapı tatil tutanağı tutulmuş. Villamı mühürlenmiş vaziyette gördüm. Benim konu hakkında söyleyeceklerim bundan ibarettir' ifadelerini kullandı.

İMAR KİRLİLİĞİ
Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cafer Mahiroğlu'nun ifadelerinin suçunu kabul ettiğini gösterir nitelikte bulunduğu kaydedildi. Mahiroğlu'nun imar kirliliğine neden olma suçunu işlediği vurgulanarak 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

BASINDA YER ALAN HABERLER HAREKETE GEÇİRDİ
Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer'deki Boğaz manzaralı villasında gerçekleştirdiği kaçak inşaatla ilgili Ağustos 2022'den itibaren birçok haber basına yansımıştı. Mahiroğlu'nun kaçak inşaatıyla ilgili her adımı takip edildi. Yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü ısrarlı yayınlar yargıyı ve bürokrasiyi harekete geçirdi. İki kez mühür kırarak kaçak inşaatı sürdüren Mahiroğlu, yaptığı hukuksuzluğun hesabını hakkında açılan davada verecek.
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Yargı harekete geçmişti: Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na 5 yıl hapis istemi!
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