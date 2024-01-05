  • USD: 29,75 - 29,80
  • EURO: 32,57 - 32,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Seçil Erzan olayında dikkat çeken mesajlaşma! Kim bu Mahmut Amca?

Seçil Erzan'ın şifresi çözülen kırık telefonundan çıkan yazışmalarda "Mahmut Amca" isimli biriyle konuşması dikkat çekti. 2 ayda yatırdığı 52 bin 700 doları 100 bin dolar olarak geri alan Mahmut Yılmaz'ın teşekkür etmesine karşılık Seçil Erzan'ın "Hayırlı işler Mahmut Amca" olarak yanıt verdiği görüldü. .

Ekleme: 5.01.2024 - 09:32 Güncelleme: 5.01.2024 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Seçil Erzan olayında dikkat çeken mesajlaşma! Kim bu Mahmut Amca?
Seçil Erzan'ın kırık telefonundan çıkan yazışmalardaki tek mutlu kişi, 2 ayda dolar bazında yüzde 37 faiz alan akrabası Mahmut Yılmaz'dı. Erzan birkaç gün sarkmayla Yılmaz'ın parasını faiziyle birlikte ödedi. Teşekkürüne de 'Hayırlı işler Mahmut Amca' diye yanıt verdi.

Mahmut Yılmaz, Seçil Erzan'la akrabaydı. 16 Kasım 2011'de Erzan'a miktarı belli olmayan bir para verdi ve faiziyle birlikte geri aldı. Erzan, 5 Ocak 2023'te yine Mahmut Yılmaz'a başvurdu. Yılmaz'dan 1 milyon TL aldı ve 52 bin 700 dolar olarak sisteme koyacağını söyledi. 6 Ocak 2023'te sözde sisteme konulan 52 bin 700 dolar 31 Ocak 2023'te 63 bin 240 dolar olacaktı. Seçil Erzan o sırada diğer para aldıklarına ödeme yapmıyordu ama sözde vadenin bittiği 31 Ocak 2023 günü saat tam 09.06'da Yılmaz'a haber verdi. Vadenin 15 Şubat'a kadar uzatılması durumunda yüzde 12.5 daha faiz vereceğini söyledi.

Seçil Erzan olayında dikkat çeken mesajlaşma! Kim bu Mahmut Amca?

ÇOK KAZANÇLI OLDU
Mahmut Yılmaz, 15 Şubat 2023'te sözde vadesi dolan parayı bir kez daha Seçil Erzan'da bıraktı. Bu kez vade 1 Mart 2023'te doluyordu. Ancak Erzan iyice sıkışmıştı. Futbolcular sürekli arıyor, tefeciler tehdit ediyordu. Üstelik Çorlu'daki evleri de satmıştı. Mahmut Yılmaz, 7 Mart 2023'te Seçil Erzan'a 'Yarın parayı bekliyorum. Ödemelerim var' diyerek mesaj attı. Erzan parayı 9 Mart 2023 akşam üstü 100 bin dolar olarak yatırdı. Mahmut Yılmaz 10 Mart 2023 günü saat 08.16'da Seçil Erzan'a 'Çok teşekkür ederim benim için çok kazançlı oldu' diye mesaj attı. Seçil Erzan da Mahmut Yılmaz'a, 'Hayırlı işler Mahmut Amca' diye yanıt verdi.

KARAKUTUDAN SON MESAJ: HEPİMİZ BİTTİK
- Topladığı paraları ödeyemeyen Seçil Erzan, tutuklanmadan bir ay önce en yakın arkadaşı ve paraları taşıyan çantacısı Nazlı Can'a 'Ben bittim' diye mesaj atıyor. Nazlı Can ise 'Hepimiz bittik' diye yanıt veriyor. Erzan bir süre sonra artık mesajlarına da cevap vermeyen arkadaşına 9 Mart günü yeniden bir mesaj atarak 'Neden telefonu açmıyorsun Nazlı? Sen de mi açmayacaksın? Ben gidiyorum hoşçakal' diyor. Nazlı Can buna karşılık 'Nereye, bizi böyle bırakıp mı?' diye yazıyor. Bunun üzerine Erzan, 'Bu şekilde herkes bana düşmanken ben çözemem. İlk önce kapıma yakınlarım geldi. Kimsenin suçu günahı yok' diye cevap veriyor. Ardından yazışma şöyle devam ediyor:

ÖYLE BİR BATAĞA SOKTUN Kİ
Nazlı Can: Sen herkesi öyle bir batağa soktun ki. Ne yapacaksın? Söyle lütfen. Nereye gidiyorsun?
Seçil Erzan: Ben seni biliyorum. Bana kendini anlatma. Hoşçakal...

PODOLSKİ VE BRUMA KANMADI
- Seçil Erzan'ın Galatasaray'ın eski tercümanı Mert Çetin'le birlikte Muslera, Podolski ve Bruma'yı fona sokmak için çabaladığı ortaya çıktı. Muslera sisteme 500 bin dolar yatırırken, Podolski ve Bruma ise para vermedi.

Seçil Erzan'la en fazla konuşması olanlardan biri de Fatih Terim'le Panathinaikos'a transfer olan Galatasaray'ın eski tercümanı Mert Çetin'di. 16 Aralık 2022'deki yazışmada Erzan, Çetin'e 'Canım sen Muslera ve Poldi'yi mutlaka hallet' diyor. Çetin ise 'Tamam Seçom' cevabını veriyor.

MUSLERA OKEY
İki gün sonra ise Seçil Erzan'ın 'Yolunda mı her şey?' sorusunu Mert Çetin 'Kardeşin çok çalışıyor Seço. Muslera ok' diye cevaplıyor. Aldığı cevaba sevinen Erzan 'Süpersin. Diğerini de (Podolski) yapalım, onda çok var' diye yazıyor. Buna karşılık Çetin, '500 dedi (Muslera), yarın akşam gel bana dedi. Sabah Podolski'nin işini halledip geleceğim yanına' diyor.
İstiklal Caddesi köstebek yuvasına döndü
Ahmet Davutoğlu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumu hayal kırıklığına uğrattı
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel kavgası İstanbul lansmanına yansıdı! Liste açıklanmıyor... 'Biz Ekrem Bey’in noteri değiliz!'
Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu gerilimi sürüyor! Lansmana gitmedi
Enerjide dev adımlar! Bakan Bayraktar açıkladı: 1,5 milyon hanenin ihtiyacını karşılıyor
'Eline sağlık' paylaşımı tepki çekmişti! Fatih Altaylı şüpheli olarak savcılığa ifade veriyor
Türkiye'nin ilk astronotu uzaya gidiyor! Bakan Kacır duyurdu: Tarih netleşti
Yargı harekete geçmişti: Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na 5 yıl hapis istemi!
Kars'ta korkunç kaza! Otobüs kontrolden çıktı: Ölü ve yaralılar var
İyi Parti'deki istifalar rekor kırdı
Blinken, Türkiye'ye geliyor: İsveç'in NATO üyeliği görüşülecek
CHP'de adaylık kavgası kızıştı! Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'na bombardıman: Böyle parti olur mu?
Mersin soruşturması umut oldu! Mansur Yavaş'ın kovuğu işçilerden çağrı: 'Savcılık ve bakanlık soruşturma başlatsın'
7 ilde eş zamanlı KAFES-29 operasyonu! 2 suç örgütü çökertildi
Soykırımcı siyonist İsrail için hesap vakti! Halka açık ve internetten yayınlanacak
Memur zammı sonrası sosyal destekler de arttı! Kıdem tazminatında tavan 35 bin lirayı geçti
Ekrem İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
Antalya Havalimanı'nda dev hizmet! Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: 40 kilometrelik boru hattı devrede
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
CHP'de kriz bitmiyor! Belediyeler arasında gerginlik!
Meteoroloji’den kar, sis ve yağmur uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den kar, sis ve yağmur uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy'de okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy'de okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

Seçil Erzan olayında dikkat çeken mesajlaşma! Kim bu Mahmut Amca?

Seçil Erzan olayında dikkat çeken mesajlaşma! Kim bu Mahmut Amca?

Yeni yılın ilk akaryakıt indirimi... Mazota 41 kuruş indirim geldi

Yeni yılın ilk akaryakıt indirimi... Mazota 41 kuruş indirim geldi

e-Devlet Kapısı'na geçen yıl 4,4 milyar girişle rekor kırıldı

e-Devlet Kapısı'na geçen yıl 4,4 milyar girişle rekor kırıldı

Ev kiralamada yeni kriterler belirlendi! Dikkat çeken 100 gün sınırı: Uymayanlar 1 milyon TL ödeyecek!

Ev kiralamada yeni kriterler belirlendi! Dikkat çeken 100 gün sınırı: Uymayanlar 1 milyon TL ödeyecek!