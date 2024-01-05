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Seçil Erzan'ın mesajları başını yaktı! İstenen ceza arttı

Ünlü futbolcuları dolandırmasıyla gündemde olan bankacı Seçil Erzan için istenen ceza 252 yıla yükseldi. İşte Erzan'ın cezasının artmasına neden olan o mesajlardan bazıları...

Ekleme: 5.01.2024 - 16:55 Güncelleme: 5.01.2024 - 17:01 / Editör: Ozge Selin
Seçil Erzan'ın mesajları başını yaktı! İstenen ceza arttı
Bankacı Seçil Erzan'ın yargılandığı dosyaya ilişkin her geçen gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor.

Dava sürecinde Erzan'ın kırdığı telefondaki mesajlar için harekete geçildi. Ekipler, yapılan incelemelerin ardından birçok isimle olan skandal mesajlarına ulaştı.

Arda Turan, Fatih Terim, Fulya Terim ve Mert Çetin ile olan mesajları ise Erzan'ın dolandırıcılık olaylarını tek tek gözler önüne sermeye başladı.

252 yıl hapsi isteniyor

Bu mesajlar ise Seçil Erzan hakkında istenen cezanın artmasına neden oldu.

69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi.

Erzan'ın 77 yıldan 252 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

'Fatih Terim'e yaranacağım diye ne yaptığının farkında mısın'

Bu kez konuşmalar Seçil Erzan ile kuzeni Tanın Yılmaz'a ait.

Sık sık para alışverişi konusunda görüşen ikilinin mesajları şöyle:

Tanın Yılmaz; Eğer Candaş bugün bu işi halletmezse, baro ya onu şikayet eden ilk kişi ben olacağım, bu işi organize eden o hayvan.

Seçil Erzan; Kuran çarpsın değil.

Tanın Yılmaz; 150 bin nerede şimdi?

Seçil Erzan; Sabahki 150 bin in 100 binini Ali aldı sabah…

Seçil Erzan; 50'yi de şimdi Nilgün yenge aldı bankaya götürdü, Hocaya yatırılacak yardımcısına.

Tanın Yılmaz; Fatih Terim'e yaranacağım diye sen ne yaptığının farkında mısın?

Seçil Erzan; Yaranmak için değil, onun parası.

Tanın Yılmaz; Madem öyle, bana ipotek kaldırma yazısını akşam 17 ye kadar gönder.

Seçil Erzan; Adaya 50 bin daha kaldı.

Tanın Yılmaz; Organize çete kurmuşsunuz resmen.

Seçil Erzan; Tanın ben herkese borçluyum kimsenin suçu yok tek gerçek bu herkes mağdur.

Tanın Yılmaz; Geç sen onu da, neyse bu işin için de kimler var ben bulacağım, benim şüphem Selçuk ve murat da bu işin için de.

Seçil Erzan; Yok tertemiz çocuklar.

Tanın Yılmaz; Bak orada bambaşka konular ortaya çıkmadan, sana son kez soruyorum, bu işin ana aktörü kim onları anlat, sen sadece para trafiğini yönetiyorsun.

Seçil Erzan; Tanın kimse yok benim.

Tanın Yılmaz; Yoksa günah benden gitti, ben kendim buluyorum sonucu, Peki, ben daha fazla bir şey yazmayacağım, pazartesi günü oradayım.

Seçil Erzan'ın Fatih Terim'e para akışı sağladığı mesajlar! 'Hocam para hesabınıza geldi..'

Ne olmuştu?

Sanık Erzan, 'özel belgede sahtecilik' ve 'tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yargılanıyor.

İddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.

Seçil Erzan'ın mesajları başını yaktı! İstenen ceza arttı

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