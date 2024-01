Seçil Erzan'ın mesajları başını yaktı! İstenen ceza arttı

Bankacı Seçil Erzan'ın yargılandığı dosyaya ilişkin her geçen gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor.Dava sürecinde Erzan'ın kırdığı telefondaki mesajlar için harekete geçildi. Ekipler, yapılan incelemelerin ardından birçok isimle olan skandal mesajlarına ulaştı.Arda Turan, Fatih Terim, Fulya Terim ve Mert Çetin ile olan mesajları ise Erzan'ın dolandırıcılık olaylarını tek tek gözler önüne sermeye başladı.Bu mesajlar ise Seçil Erzan hakkında istenen cezanın artmasına neden oldu.69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi.Erzan'ın 77 yıldan 252 yıla kadar hapsi talep ediliyor.Bu kez konuşmalar Seçil Erzan ile kuzeni Tanın Yılmaz'a ait.Sık sık para alışverişi konusunda görüşen ikilinin mesajları şöyle:Seçil Erzan'ın Fatih Terim'e para akışı sağladığı mesajlar! 'Hocam para hesabınıza geldi..'Sanık Erzan, 'özel belgede sahtecilik' ve 'tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yargılanıyor.İddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.