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Kıvanç Talu Beril Talu yakalandı! Fenomen çift 150 milyon TL ile kaçmıştı!

Var Böyle Tipler' kanalıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 Milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Şikayetler üzerine harekete geçen polis Kıvanç Talu’yu yakaladı.

Ekleme: 5.01.2024 - 10:30 Güncelleme: 5.01.2024 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
Kıvanç Talu Beril Talu yakalandı! Fenomen çift 150 milyon TL ile kaçmıştı!Ponzi sistemiyle yakın çevrelerinin paralarını aldığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Çiftin; arkadaşlarını, kuaförlerini, manikürcülerini ve şoförlerini bile 'reklam işi' adı altında dolandırdıkları öne sürülmüştü.

Kıvanç Talu Beril Talu yakalandı! Fenomen çift 150 milyon TL ile kaçmıştı!

Komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ile reklamcılık sektöründe tanınan eşi Beril Talu, yakın çevresini dolandırmakla ve yurt dışına kaçtığı iddia ediliyordu.

Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Kıvanç Talu Beril Talu yakalandı! Fenomen çift 150 milyon TL ile kaçmıştı!

Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu çifti polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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