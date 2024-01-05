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İyi Parti'deki istifalar rekor kırdı

Son dönemde peş peşe istifaların geldiği İyi Parti'ye bir darbe de teşkilatlardan geldi. Son dönemde 108 bin 935 üye kaybedilirken parti kaynakları, kopuşun yerel seçim sonucuna göre devam edebileceğini söyledi.

İyi Parti'deki istifalar rekor kırdı
Ekleme: 5.01.2024 - 09:37 Güncelleme: 5.01.2024 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
İyi Parti'deki istifalar rekor kırdı
Genel seçimlerden hüsranla ayrılan İyi Parti'de peş peşe istifalar yaşanmaya başladı.

6 milletvekilinin ayrıldığı partide daha sonra Genel Başkan Meral Akşener'e yakın isimler birbirine girdi.

Meral Akşener ile ters düşen isimler bir bir partiden ayrılırken bu sefer de ikinci deprem yerel seçim kararı sonrası oldu.

CHP'nin özellikle İstanbul ve Ankara'daki ittifak teklifini reddeden İyi Parti, 81 ilde seçimlere kendi adaylarıyla gitme kararı aldı.

İyi Parti'ye bir darbe de teşkilatlardan: 108 bin üye kaybı

Hal böyle olunca İBB İyi Parti Meclis Grubu, alınan karar sonrası Akşener yönetimine eleştirilerini dile getirdi.

Daha sonra Akşener tarafından partiden ayrılmaları istendi.

Son kriz ise parti teşkilatlarında yaşanmaya başladı.

Üyelerinin 6'da birini kaybettiği belirlenen İyi Parti'de 108 bin 935 üye ayrıldı.

'Kopuş sürecek'

Mevcut üye sayısı ise 508 bin 578 oldu.

Cumhuriyet'in haberine göre; görüşülen İyi Parti kurmayları, bu kopuşların yaşanmaya devam edeceğini belirtti.

İyi Parti'deki istifalar rekor kırdı

Güven kaybı yaşandı: Yerel seçimlerden sonra istifalar devam edebilir

'Bu kopuşlar buz dağının görünen kısmı' diyen kurmaylar, parti içerisinde yaşanan istifalar, ihraçlar ve dedikodular nedeniyle tabanının güvenini kaybettiğini aktardı.

Esas kopuşun İstanbul ve Ankara adaylarının açıklanması sonrası yaşanacağını öne süren kurmaylar, yerel seçimlerde alınacak başarısız bir sonucun ardından istifaların süreceğine de işaret ediyor.
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