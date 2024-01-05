İstanbul'un barajlarına yağmur etkisi! Su seviyesi yükseldi

Kurak bir dönemin ardından son yağışlarla birlikte İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajları yükselişe geçti.. İSKİ'nin son verilerine göre barajlarda doluluk oranı yüzde 52,44 olarak ölçüldü.

Türkiye, kış mevsiminin etkilerini yaşıyor.Kurak geçen yaz, ilkbahar ve kış aylarının başlangıcının ardından yağmur yüzünü gösterdi. Sinyal veren barajlardaki su seviyesi de böylelikle artmaya başladı.Kasım ve aralıkta bölgede etkili olan yağışlarla birlikte il geneli barajlarda doluluk oranı yüzde 52,44 seviyelerini gördü.Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 41,77, Papuçdere Barajı'nın ise yüzde 25,01'e yükseldi.Geçtiğimiz sene mart ayında Kazandere Barajı'nda su seviyesi yüzde 2,93'e, Papuçdere Barajı ise yüzde 7,17'ye kadar gerilerken bölgede hayvanlar otluyordu.İSKİ'nin son verilerine göre İstanbul'u destekleyen barajların doluluk oranları;Ömerli Barajı yüzde 69,82, Papuçdere Barajı yüzde 25,01, Sazlıdere barajı yüzde 35,57, Büyükçekmece Barajı yüzde 43,97, Alibeyköy Barajı yüzde 61,5, Terkos Barajı yüzde 43,82, Kazandere Barajı yüzde 41,77, Elmalı Barajı yüzde 84,71, Darlık Barajı yüzde 63,73, Istrancalar Barajı yüzde 44,84 olarak ölçüldü.