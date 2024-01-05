  • USD: 29,75 - 29,80
  • EURO: 32,57 - 32,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'un barajlarına yağmur etkisi! Su seviyesi yükseldi

Kurak bir dönemin ardından son yağışlarla birlikte İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajları yükselişe geçti.. İSKİ'nin son verilerine göre barajlarda doluluk oranı yüzde 52,44 olarak ölçüldü.

Ekleme: 5.01.2024 - 09:53 Güncelleme: 5.01.2024 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'un barajlarına yağmur etkisi! Su seviyesi yükseldiTürkiye, kış mevsiminin etkilerini yaşıyor.

Kurak geçen yaz, ilkbahar ve kış aylarının başlangıcının ardından yağmur yüzünü gösterdi. Sinyal veren barajlardaki su seviyesi de böylelikle artmaya başladı.

Doluluk yüzde 52,44 seviyelerine kadar yükseldi

Kasım ve aralıkta bölgede etkili olan yağışlarla birlikte il geneli barajlarda doluluk oranı yüzde 52,44 seviyelerini gördü.

İstanbul'un barajlarına yağmur etkisi! Su seviyesi yükseldi

Kuruma tehlikesi olan barajlar doldu

Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 41,77, Papuçdere Barajı'nın ise yüzde 25,01'e yükseldi.

Geçtiğimiz sene mart ayında Kazandere Barajı'nda su seviyesi yüzde 2,93'e, Papuçdere Barajı ise yüzde 7,17'ye kadar gerilerken bölgede hayvanlar otluyordu.

İSKİ'NİN SON VERİLERİ

İSKİ'nin son verilerine göre İstanbul'u destekleyen barajların doluluk oranları;

Ömerli Barajı yüzde 69,82, Papuçdere Barajı yüzde 25,01, Sazlıdere barajı yüzde 35,57, Büyükçekmece Barajı yüzde 43,97, Alibeyköy Barajı yüzde 61,5, Terkos Barajı yüzde 43,82, Kazandere Barajı yüzde 41,77, Elmalı Barajı yüzde 84,71, Darlık Barajı yüzde 63,73, Istrancalar Barajı yüzde 44,84 olarak ölçüldü.

İstanbul'un barajlarına yağmur etkisi! Su seviyesi yükseldi

İstiklal Caddesi köstebek yuvasına döndü
Ahmet Davutoğlu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumu hayal kırıklığına uğrattı
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel kavgası İstanbul lansmanına yansıdı! Liste açıklanmıyor... 'Biz Ekrem Bey’in noteri değiliz!'
Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu gerilimi sürüyor! Lansmana gitmedi
Enerjide dev adımlar! Bakan Bayraktar açıkladı: 1,5 milyon hanenin ihtiyacını karşılıyor
'Eline sağlık' paylaşımı tepki çekmişti! Fatih Altaylı şüpheli olarak savcılığa ifade veriyor
Türkiye'nin ilk astronotu uzaya gidiyor! Bakan Kacır duyurdu: Tarih netleşti
Yargı harekete geçmişti: Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na 5 yıl hapis istemi!
Kars'ta korkunç kaza! Otobüs kontrolden çıktı: Ölü ve yaralılar var
İyi Parti'deki istifalar rekor kırdı
Blinken, Türkiye'ye geliyor: İsveç'in NATO üyeliği görüşülecek
CHP'de adaylık kavgası kızıştı! Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'na bombardıman: Böyle parti olur mu?
Mersin soruşturması umut oldu! Mansur Yavaş'ın kovuğu işçilerden çağrı: 'Savcılık ve bakanlık soruşturma başlatsın'
7 ilde eş zamanlı KAFES-29 operasyonu! 2 suç örgütü çökertildi
Soykırımcı siyonist İsrail için hesap vakti! Halka açık ve internetten yayınlanacak
Memur zammı sonrası sosyal destekler de arttı! Kıdem tazminatında tavan 35 bin lirayı geçti
Ekrem İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
Antalya Havalimanı'nda dev hizmet! Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: 40 kilometrelik boru hattı devrede
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
CHP'de kriz bitmiyor! Belediyeler arasında gerginlik!
Meteoroloji’den kar, sis ve yağmur uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den kar, sis ve yağmur uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy'de okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy'de okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

Seçil Erzan olayında dikkat çeken mesajlaşma! Kim bu Mahmut Amca?

Seçil Erzan olayında dikkat çeken mesajlaşma! Kim bu Mahmut Amca?

Yeni yılın ilk akaryakıt indirimi... Mazota 41 kuruş indirim geldi

Yeni yılın ilk akaryakıt indirimi... Mazota 41 kuruş indirim geldi

e-Devlet Kapısı'na geçen yıl 4,4 milyar girişle rekor kırıldı

e-Devlet Kapısı'na geçen yıl 4,4 milyar girişle rekor kırıldı

Ev kiralamada yeni kriterler belirlendi! Dikkat çeken 100 gün sınırı: Uymayanlar 1 milyon TL ödeyecek!

Ev kiralamada yeni kriterler belirlendi! Dikkat çeken 100 gün sınırı: Uymayanlar 1 milyon TL ödeyecek!