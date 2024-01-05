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Enerjide dev adımlar! Bakan Bayraktar açıkladı: 1,5 milyon hanenin ihtiyacını karşılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda üretilen günlük 4 milyon metreküp doğal gazla 1,5 milyon hanenin ihtiyacının karşılandığını bildirdi.

Enerjide dev adımlar! Bakan Bayraktar açıkladı: 1,5 milyon hanenin ihtiyacını karşılıyor
Ekleme: 5.01.2024 - 10:08 Güncelleme: 5.01.2024 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Enerjide dev adımlar! Bakan Bayraktar açıkladı: 1,5 milyon hanenin ihtiyacını karşılıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide atılan dev adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, 2023 sonu itibarıyla doğal gaza erişebilen nüfusun bir önceki yıla göre 1,1 milyon artarak 71,3 milyona ulaştığını bildirdi.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, 2023'te yapılan doğal gaz arzı çalışmalarına ilişkin verileri açıkladı.

Enerjide dev adımlar! Bakan Bayraktar açıkladı: 1,5 milyon hanenin ihtiyacını karşılıyor

2022 sonunda 743 yerleşim yerinde 70,2 milyon nüfusa doğal gaz ulaştırıldığını aktaran Bayraktar, geçen yıl sonu itibarıyla doğal gaz erişimi olan yerleşim yeri sayısının 836'ya çıkartıldığını kaydetti.

Bayraktar, "Bir yandan Karadeniz'de keşfettiğimiz yerli gazımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunarken diğer yandan son bir yılda 93 yeni yerleşim yerini daha doğal gaz konforuyla tanıştırdık. Doğal gaza erişebilen nüfus da 2022'ye oranla 1,1 milyon artarak 71,3 milyona ulaştı." ifadelerini kullandı.

2002'de sadece Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir'de doğal gaz kullanıldığını anımsatan Bayraktar, 2018 sonu itibarıyla 81 ilin tamamının doğal gazla buluşturulduğunu belirtti.

Enerjide dev adımlar! Bakan Bayraktar açıkladı: 1,5 milyon hanenin ihtiyacını karşılıyor

Bayraktar, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda her gün 4 milyon metreküp doğal gazın şebekeye verildiğini belirterek "1,5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını buradan karşılıyoruz. Elbette bununla kalmayacağız. Günlük üretimi önce 10 milyon metreküpe, daha sonra da 40 milyon metreküpe çıkartacağız. Doğal gazın üretiminde, kullanımının yaygınlaştırılması ve evlere, iş yerlerine ulaştırılmasında bir başarı hikayesi yazıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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