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Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı! "Yeniden ayağa kaldıracağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 6992 polisin göreve başlaması ile 1573 yeni aracın hizmete alım töreninde konuştu.

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı!
Ekleme: 5.01.2024 - 17:07 Güncelleme: 5.01.2024 - 17:24 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı! 'Yeniden ayağa kaldıracağız'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 6992 polisin göreve başlaması ile 1573 yeni aracın hizmete alım töreninde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Hasdal'a yapılan yeni bina İstanbul emniyetimizin hizmet kalitesinin daha da yükseleceğine inanıyoruz. İstanbul2da görev yapan emniyet teşkilatı mensubu sayımız 56 bin 607'ye; araç sayımız da 8 bin 894'e yükselmiştir.

İstanbul'un güvenliği bizim için hayati öneme sahiptir.

Bugün şehadetinin 7. yıl dönümünü idrak ettiğimiz şehit polis memuru Fethi Sekin ile birlikte görevi başında şehit edilen tüm kahraman güvenlik güçlerimizi rahmetle yad ediyorum.

'ÇOK BÜYÜK ZAFERLERİ DE ÇOK BÜYÜK ACILARI DA BU TOPRAKLARDA YAŞADIK

Biz dünyanın en gözde coğrafyasını kendimize vatan yaptık. Çok büyük tehditlere maruz kalan bir milletiz. Bu coğrafyayı yönetmek her toplumun hayali olmuştur. Sorumluluklarımızı yerine getirmek için çok büyük fedakarlıklarda bulunduk. Neredeyse her anımız mücadeleyle geçti. Çok büyük zaferleri de çok büyük acıları da bu topraklarda yaşadık.

Cumhuriyetimiz döneminde de bu imtihan devam etti. Son 40 yıla damga vuran FETÖ ve PKK terör örgütleri başta olmak üzere birçok sınamaya maruz kaldık. Hepsinin de üstesinden gelmeyi başardık.

'MİLLETİMİZİ DEVLETİNE KARŞI KIŞKIRTMAK İÇİN SAYISIZ DENEME YAPILDI'

Sadece son 10 yılda yaşadıklarımıza baksak bu örneklerin yüzlercesiyle karşılaşmak mümkündür. Milletimizi birbirine düşürmek istediler. Milletimizi devletine karşı kışkırtmak için sayısız deneme yapıldı. Gezi olayları bunu örneklerinden biriydi. Türkiye'nin gördüğü en büyük ihanet çetelerinden biri olan FETÖ'nün 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz hain darbe girişimi bunların örneklerinden birisidir. Çukur eylemleri bunun örneklerinden birisidir.

Aynı oyun yine sahnede.

'İSTANBUL'U YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ

İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız. 31 Mart'ta yeniden adım atacağız. İstanbul'u zamanında çöp, çamur ve çukurdan nasıl temizlediysek Allah'ın izniyle 31 Mart'ta İstanbullunun emaneti yeniden bize vermesiyle şehri tekrar ayağa kaldıracağız. İstanbul'a hizmet etmek için bu şehri hak etmek gerekir.
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