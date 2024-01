Bakan Özhaseki açıkladı: Türkiye’de 485 fay hattı var

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Nizip ilçesinde yaptırılan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılış töreninde konuşan Bakan Özhaseki, çevreyi korumanın artık eskisinden çok daha önemli olduğunu belirterek, "Özellikle Sanayi Devrimi'nden sonra dünyanın dört bir yanında kirliliğin arttığı, atmosferin kirlendiği bir dönemde büyük bir tehlike insanlığı bekliyor. Şu an dünyanın ısısı 1,1 derece arttı. Allah korusun, 2 dereceye çıkarsa gıda krizleri başlar, dünya yaşanmaz hale gelir, göçle birlikte savaşlar da başlar" diye konuştu.Kahramanmaraş merkezli depremlere de değinen Özhaseki, Türkiye'ni bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çekti. Özhaseki, " Geçtiğimiz yüz yıl içerisinde deniz ve karalarımızda meydana gelen 6 ve üzeri şiddeti yıkıcı deprem sayısı 230. Her sene 2 veya 3 yıkıcı deprem yaşıyoruz. Geçtiğimiz sene bu depremlerin sayısı 7 bin 500'ü buldu. Geçmiş senelere oranla 3 kat arttı. Şu anda Türkiye'de hareketli 485 fay hattı var. Böyle olduğu için tedbir almamız gerekiyor. Buna uygun şekilde konut ve evlerimizi inşa etmemiz icap ediyor. Bunca olaydan sonra artık geçmişten ders almalıyız. Geçmişte olan her neyse bitti. Bundan sonra sıfır toleransla bütün binalarımızı yapmalıyız, ev ve konutlarımızı güvenli hale getirmeliyiz ki deprem olduğunda emin bir vaziyette oturalım" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde depremin ardından konutların inşasına başladıklarını ve sadece Gaziantep'te 20 binden fazla konut yaptıklarını anımsatan Özhaseki, "Konutları en kısa sürede hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu konutları ve bölgeye yönelik diğer hizmetleri yaparken bütçeden kısıtlamaya gitmedik. Bizim amacımız hizmet. Gece gündüz demeden çalışıyoruz, Allah'ın izniyle sizlerin duasını alıp yola devam edeceğiz. Bu işler yapılırken neler söyleniyor neler. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruyoruz, 'Siz kimin malına çökeceksiniz?' diye başlıyorlar. Yasalar çıkarıyoruz ki evlerimizi daha güvenli hale getirelim, 'Kimlerin evlerini yıkıp da evsiz bırakacaksınız?' diyorlar. Mecliste söyleniyor bunlar. En son çıktım dedim ki: 'Sayın Cumhurbaşkanı'mız 21 yıldır başımızda, 12 yıldır bu yasa uygulanıyor, bir tane tepesine çökülen ev, vatandaş, hakkı yenilen bir vatandaş gösterin.' dedim, yok ama gazetelerde başlık atmayı, iftira atmayı, yalan söylemeyi biliyorlar. O ideolojik takıntılı gazetelere her sabah bakıyorum, hala yalanlar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da biz de hizmeti amaçladık. Biz çalışacağız, gayret edeceğiz, hiç mazeret üretmeyeceğiz ve kimseyi de ayırmadan hizmete devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın çünkü biz aynı gemideyiz, aynı vatanın bir parçası ve birbirimiziz" diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de tesisin bölge için önemli olduğunu belirterek, çevreye büyük katkı sağlayacağını söyledi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi. Evsel ve endüstriyel olmak üzere günlük 37 bin 500 metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip tesisle bölgedeki çevre, su kaynakları, fıstık ve zeytin yetiştiriciliğinin korunması hedefleniyor.Programa Vali Kemal Çeber, milletvekilleri, belediye başkanları ve ilçe sakinleri katıldı.