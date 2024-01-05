Altında yeni rekor! Altın güne yükselişle başladı!

2023 yılının en çok kazandıran yatırım aracı olarak yatırımcıların gözdesi haline gelen altın, 5 Ocak 2024 sabahına sakin bir seyir ile devam ediyor.En güvenli liman olarak bilinen altın, güncel fiyatlarıyla merak konusu. İşte gram altın ve çeyrek altındaki son durum ve anlık fiyatlar işte merak edilenler...Ons altın, bugün 2046 dolardan, gram altın ise 1955 TL'den işlem görüyor.Çeyrek altın 3 bin 418 TL, yarım altın 6 bin 815 TL, tam altın 13 bin 374 TL, cumhuriyet altını ise 13 bin 568 TL'den işlem görüyor.