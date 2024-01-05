Altında yeni rekor! Altın güne yükselişle başladı!
Cumhuriyet, çeyrek, gram, yarım, tam altın fiyatları güne yükselişle mi başladı? 5 Ocak 2024 altın fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları, ons altın, altın 2024 yılında kaç TL'yi görecek? İşte merak edilenler...
2023 yılının en çok kazandıran yatırım aracı olarak yatırımcıların gözdesi haline gelen altın, 5 Ocak 2024 sabahına sakin bir seyir ile devam ediyor.
En güvenli liman olarak bilinen altın, güncel fiyatlarıyla merak konusu. İşte gram altın ve çeyrek altındaki son durum ve anlık fiyatlar işte merak edilenler...
5 OCAK 2024 CUMA ALTIN FİYATLARI
Ons altın, bugün 2046 dolardan, gram altın ise 1955 TL'den işlem görüyor.
Çeyrek altın 3 bin 418 TL, yarım altın 6 bin 815 TL, tam altın 13 bin 374 TL, cumhuriyet altını ise 13 bin 568 TL'den işlem görüyor.
En güvenli liman olarak bilinen altın, güncel fiyatlarıyla merak konusu. İşte gram altın ve çeyrek altındaki son durum ve anlık fiyatlar işte merak edilenler...
5 OCAK 2024 CUMA ALTIN FİYATLARI
Ons altın, bugün 2046 dolardan, gram altın ise 1955 TL'den işlem görüyor.
Çeyrek altın 3 bin 418 TL, yarım altın 6 bin 815 TL, tam altın 13 bin 374 TL, cumhuriyet altını ise 13 bin 568 TL'den işlem görüyor.