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İstanbul'da uyuşturucu parası için kendisine silah çeken oğlunu öldürdü: Tutuklandı

Kağıthane’de kendisine silah çeken madde bağımlısı 35 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren baba tutuklandı. Gencin, uyuşturucu parası yüzünden annesini ve babasını birçok kez darbettiği ve bıçak çektiği ortaya çıkmıştı.

Ekleme: 4.01.2024 - 11:05 Güncelleme: 4.01.2024 - 11:06 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da uyuşturucu parası için kendisine silah çeken oğlunu öldürdü: Tutuklandıİstanbul'da Kağıthane Nurtepe’de dün saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, madde bağımlısı olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Ali Çiftçi, bir süredir uyuşturucu parası yüzünden kargo firmasından emekli babası Erol Çiftçi (56) ve annesi Sıdıka Çiftçi’yi darbetti.

Ailesinin bu yüzden evden kovduğu Ali Çiftçi, dün gece saatlerinde babasının olduğu eve geldi.

Babasının eve almadığı genç, ona bir daha madde kullanmayacağına dair söz vererek ikna etti.

Bunun üzerine baba Erol Çiftçi, oğlu Ali Çiftçi’yi eve almak için kapıyı açtı. O esnada oğlu, babasına silah çekerek para istedi.

Madde bağımlısı şahıs babasına silah çekti: Kendisi vuruldu

İkili arasında çıkan arbedede elinden silahını alan Erol Çiftçi, oğlunu önce omzundan ardından da vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu.

Vücuduna isabet eden kurşunlar sonucu Ali Çiftçi, evde hayatını kaybetti.

Olayın ardından baba Erol Çiftçi, polisi arayarak oğlunu öldürdüğüne dair ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genci kanlar içerisinde yerde buldu.

Baba Erol Çiftçi ise olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İstanbul'da uyuşturucu parası için kendisine silah çeken oğlunu öldürdü: Tutuklandı

Baba cezaevine gönderildi

Gencin cenazesi ise olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrasında cenaze aracıyla Bahçelievler Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Öte yandan emniyette ifadesi alınarak işlemleri yapılan Erol Çiftçi, adli işlemi yapılarak adliyeye sevk edildi. Emniyette “kasten yaralama” ve “tehdit” suçundan kaydı bulunan Erol Çiftçi, çıkartıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Beni ve eşimi uyuşturucu parası için darbetti'

Erol Çiftçi'nin ifadesinde, uzun süredir oğlunun kendisinden uyuşturucu madde için para istediğini, eşini ve kendisini darbederek küfürler savurduğunu, bu yüzden oğlunu evden kovduğunu, olay günü oğlunun tatlı sözler söyleyerek kendisine kapıyı açtırdığını ve silah çektiğini söylediği ancak çıkan arbedede silahı elinden alarak oğluna ateş açtığını belirttiği bilgisine ulaşılmıştı.
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