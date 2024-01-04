AKOM İstanbul'u tarih vererek uyardı! Kar geliyor...

Türkiye genelinde soğuk hava dalgası başladı ve 81 ilde kar yağışı bekleniyor. AKOM bugün İstanbul'u tarih vererek uyardı.9 Ocak'tan itibaren etkili olması tahmin edilen kar yağışı 16 Ocak'a kadar devam edecek.Kar yağışının sıcaklıkları ciddi şekilde düşürmesi bekleniyor.İstanbul da dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yoğun kar yağışı bekleniyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet işleri Daire Başkanlığı’na bağlı AKOM’un tahminine göre 12°C civarında seyreden hava sıcaklıkları öğle saatlerinde 16°C’ye ulaşacak.Akşam saatlerinde yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklenirken, gün içinde ve hafta boyunca lodos yönlü rüzgar, ılık hava getirecek. Rüzgarın 20-45 kilometre/saat hızla esmesi bekleniyor.Lodosun getirdiği ılık havanın 8 Ocak Pazartesi’ye kadar sürmesi, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul’un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor.Sibirya kökenli sistemle birlikte hava sıcaklıklarının 5-8°C azalması, yağmur ile başlayan yağışların 9 ve 10 Ocak’ta kara dönüşmesi öngörülüyor.Uzmanlar, vatandaşlara kar yağışına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor.Yeni soğuk hava dalgası Amerika üzerinden geliyor ve uzun süre etkili olacak.Meteorologlar, kar yağışı olasılığının yüzde 85'e kadar çıktığını belirtiyor.İstanbul'da kar yağışı 10-11 Ocak tarihlerinde etkili olacak.Okula ve işe gitmeyi düşünenlerden gerekli önlemleri almaları isteniyor.Kar yağışının beyaz bir örtü oluşturması bekleniyor, yüksek kesimlerin yanı sıra kentin genelinde etkili olacak.