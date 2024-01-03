Yeni mesajlar ortaya çıktı! Arda Turan eşine çanta almak için Seçil Erzan'dan para istedi

Denizbank'ın Florya şubesinde müdür olarak görev yapan Seçil Erzan'a ilişkin her geçen gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor.Erzan'ın beyaz kırık telefonu ve bir sim kartının incelenmesi sonucunda yapılan çözümlemelere ilişkin rapor tamamlandı.Bilirkişi raporunda, Erzan ile Selçuk İnan arasında çok az sayıda mesajlaştığı görülürken Emre Belözoğlu ile ise herhangi bir mesajlaşmada bulunmadığı belirlendi.Öte yandan Erzan'ın Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı ile ise mesajlaşmalarının olduğu ancak dava konusuyla alakalı olmadığı ifade edildi.Rapora Arda Turan ve Terim'in eşi Fulya Terim ile Seçil Erzan arasında geçen konuşmalar yer aldı.İşte yeni ortaya çıkan o mesajlar...Şeklinde Arda ve Seçil Erzan arasında konuşmaların geçtiği tespit edildi. Arda Turan'ın eşine çanta almak için Erzan'a, 'Bir 30-40 bin dolar çıkar mı kredi kartına yatırsak. Aslıhan'a şu çantayı alsam. Çıkınca ararsan sevinirim' şeklinde mesajlar attığı belirlendi.Seçil Erzan'ın Turan'a çantayı alıp almadığını sorması üzerine Turan'ın çantayı aldığı ve sonrasında limitinin kalmadığına dair mesaj attığı görüldü.Arda Turan'ın mesajlaşmaların devamında, 2023 Şubat ayının sonuyla birlikte Seçil Erzan'dan ödemeler istemesine rağmen Erzan'ın ödeme yapamadığı ve Turan'ı sürekli oyaladığı, Arda Turan'ın ise Mart 2023'ün ilk haftası, Seçil Erzan'a ödeme yapması konusunda güveninin kalmadığını mesaj atarak belirttiği görülüyor.Seçil Erzan'ın ise ısrarla Turan'a ödeme yapacağını biraz sabretmesi konusunda mesajlar attığı görülüyor. Arda Turan ise bu mesajlara artık inanmadığını, ailesine ve çevresindeki kişilere ödemeler konusunda sözler verdiğini ve bu sözleri yerine getiremediği için çevresindekilerin gözünde çok düştüğünü ifade ettiği görülüyor. Turan ve Seçil Erzan arasında geçen mesajların devamı şöyle;Arda Turan; Seçil o para 5 e kadar gelsin, o kadar söylüyorum. Beni 1 aydır oyalıyorsun, pazartesi günü ailemi oradaki paramı garanti altına alan yazılı evrak istiyorum. Önce bu konuyu Fatih hocayla konuşacağım.