İsrail’in alçak planı belli oldu! ‘Gazze tahliyesi’nin arkasında ne var? İsrail basını duyurdu

İsrail, 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze katliamında verdiği çarpıcı kararla konuşuluyor. Gazze işgalini başlattığı günden bu yana kadın, çocuk, bebek demeden tarihinin en kanlı soykırımına girişen İsrail ordusu, Gazze'den ciddi oranda asker çekme kararı aldı.İsrail ordu radyosunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Gazze Şeridi'ndeki durum ve çatışmaların gelişimi üzerine yapılan değerlendirmeye göre ordu, Gazze'deki kara savaşından 5 muharip tugayı terhis etmeye karar verdi.' ifadesi kullanıldı. Açıklamada, terhis edilen tugayların, 551.Yedek Tugayı, 14.Tugay ve üç eğitim tugayı olduğu aktarıldı.İsrail ordusundan yapılan açıklamanın ardından bunun stratejik bir askeri adım olduğu konuşulurken ABD basınında konuya ilişkin farklı iddia gündeme geldi. ABD'li bir yetkili NBC News'e İsrail'in bazı güçlerini geri çekme planlarının arkasında Washington'un uyguladığı baskı olduğunu söyledi.İsrail merkezli 'Walla' haber sitesi ile Kanal 12 televizyonu, 21 Aralık'ta, Golani Tugayı'na mensup birliklerin ağır kayıplar vermesinin ardından Gazze Şeridi'nden dinlenmek için çekildiğini duyurmuştu.Joe Biden yönetiminin, İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesi yönünde baskı yaptığını belirten ve adı açıklanmayan yetkili, Gazze'nin kuzeyinde çatışmaların devam ettiğini ve güney Gazze'deki operasyonlarda acil bir değişiklik olmadığının altını çizdi.NBC, 'IDF'nin askerlerinin bir kısmını geri çekme planı, kuzey Gazze'deki operasyonların bir sonraki aşamasına geçişin başlangıcı gibi görünüyor ve ABD'li bir yetkili, bunun Biden yönetiminin ısrar ettiği bir hamle olduğunu söylüyor' ifadelerini kullandı.Öte yandan İsrail basını, Gazze Şeridi'nde saldırıların ardından İsrail ordusunun, 'Gazze'nin bölgelere ayrılarak, insani yardımların dağıtılmasından sorumlu, İsrail ordusunun ve istihbaratının bildiği aşiretler tarafından yönetilmesini' planladığını ileri sürdü.İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, saldırıların ardından Gazze Şeridi'nin yönetimi hakkında hazırladığı planı kabine toplantısında sundu. İsrail ordusunun hazırladığı planın, 'Gazze Şeridi'nin bölgelere ayrılarak, her bölgenin kontrolünü bir aşiretin sağlamasını ve insani yardımların dağıtımından sorumlu olmasını, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak) bildiği bu aşiretlerin, Gazze'de geçici süreyle sivil yaşamı yönetmesini' içerdiği iddia edildi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İsrail Meclisinde Güvenlik ve Dışişleri Komitesine yaptığı konuşmada, 'Temel bir değişiklik olmadan, Filistin Yönetiminin Gazze'nin idaresinin bir parçası olmasını konuşmanın anlamı yok.' dedi.Filistin Yönetimine işaret eden Netanyahu, 'Eğer değişim konusunda ciddilerse, bunu önce Batı Şeria'da kanıtlasınlar.' diye konuştu. KAN'ın haberinde, Netanyahu'nun açıklamalarının, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile ABD'de, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sonlandırılmasının ardından bölgeye ilişkin 'planlama' ile ilgili yaptığı görüşmelerin ardından geldiği belirtildi.Blinken'in bu hafta İsrail'i ziyaret ederek, siyasilerden Gazze Şeridi'nde saldırılar sonrasına ilişkin plan hakkında açıklama isteyeceği aktarıldı. ABD'nin, saldırıların ardından İsrail'in, Gazze'yi bir Filistin yapısının yönetmesini reddetmesinin, İsrail'in Gazze'yi fiilen işgal etmesine yol açacağından endişe duyduğu belirtildi. Gazze'ye saldırıların başlamasının ardından Netanyahu birçok kez, Filistin Yönetiminin Gazze'yi yönetmesini reddettiğini belirtti.