İmamoğlu depremi sadece reklam olarak kullandı: Yalan söylerken yüzü bile kızarmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, olası büyük İstanbul depremine yönelik verdiği en büyük vaatlerden biri olan kentsel dönüşüm çalışmalarında da sınıfta kaldı. İstanbul'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı, TOKİ ve AK Partili belediyeler tarafından yapılan dönüşüme engel olmak için defalarca mahkemenin yolunu tutan CHP'li yönetim, 5 yılda 100 bin konut dönüşümünün yapılacağını vadetti.İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu bu vaadini Meclis kürsüsünden ayrıca tüm meclis üyelerine ve İstanbullulara duyurdu. Katıldığı programlarda da bu vaadini sıkça tekrar ederek, 'İstanbul'un kaybedecek tek bir saniyesi yoktur. Göreve geldiğimizde acilen dönüşüme başlayacağız ve 5 yılda bu sorunu ortadan kaldıracağız' ifadelerine yer verdi.Ancak İmamoğlu önceki gün yaptığı paylaşımda itirafta bulundu. 5 yılda sadece 9 bin 535 konut yapabildiklerini açıkladı. Ancak bu paylaşımı 100 bin konut sözünü unutarak yapan İmamoğlu, 'Kentsel Dönüşümü hızlandırdık. Sabit taksitle sosyal konut ürettik. 9 bin 535 konutu ev sahiplerine teslim ettik. 8 bin 164 konutu daha teslim ediyoruz' ifadelerine yer verdi.İmamoğlu'nun söylemlerinden ayrı olarak yeni konut üretmek yerine tek bina dönüşümü yaptırılan İBB iştiraki KİPTAŞ A.Ş, Genel Müdürü Ali Kurt da ise 4 buçuk yılda sadece 2 bin 95 konutun dönüştürülebildiğini ifade etti. İBB'de dönüşümün başındaki isim olan Ali Kurt'un İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belirttiği rakamların çok daha aşağısını söylemesi dikkat çekti. İBB Başkanı ve İBB şirketi KİPTAŞ Genel Müdürü arasındaki çelişkili beyanların ardından İmamoğlu'nun henüz başlanmamış veya bitmemiş olan konutları da hanesine eklediği ifade edildi.Konuya ilişkin açıklama yapan İBB Meclisi AK Parti Grup Yönetim Üyesi ve Meclis Üyesi Erdem Kertişçi, 'İcraat ağızda olunca ele pek bir iş kalmıyor' dedi. Kertişçi şu ifadelere yer verdi:İstanbul'da yaşanacak olan muhtemel büyük deprem için hepinizin endişeli olduğunun farkındayız. Ancak sizin kadar bu endişeyi taşımayan ve geçtiğimiz 5 yılda bu meseleyi çözmek yerine algı ve reklam çalışmalarıyla olayı geçiştirmeye çalışan bir İBB Başkanı var. Söylemleri ve eylemleriyle görüyoruz ki icraata dayalı neredeyse hiçbir faaliyet gözükmüyor. Üretim kanadı ağızda olunca ellere bir şey kalmıyor. İstanbul deprem riskiyle karşı karşıya ve deprem karşısındaki en önemli çözüm kentsel dönüşüm. CHP'li İBB Başkanı göreve Geldiğinde her yıl 20 bin, toplamda ise 100 bin konut sözü vermişti.Bugün ise yaptığı paylaşımda 5 yılda toplamda 9 bin konut yapabildiğini itiraf etmiş oldu. 1000 bin konut sözünü unuttu ve kentsel dönüşümü hızlandırdık diye yalan söylerken yüzü bile kızarmadı. İstanbul depremini ön tedbirler alması, bunu bir siyaset üstü mesele olarak görmesi gerektiği söylenmesine rağmen icraat değil laf üretti.'