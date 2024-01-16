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Beyaz Gazete
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Devlet Bahçeli'den Murat Kurum'a tam destek

Devlet Bahçeli "İstanbul muradına kavuşacak" dedi.

Devlet Bahçeli'den Murat Kurum'a tam destek
Ekleme: 16.01.2024 - 11:04 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
Devlet Bahçeli'den Murat Kurum'a tam destek
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında partililere hitap etti.

Bahçeli'nin konuşmasının gündeminde önümüzdeki yerel seçimler konusu geniş yer tuttu.

Özellikle İstanbul onusunda değerlendirmelerde bulunan Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum'a tam desteğini açıkladı.

'İstanbul muradına kavuşacak'

Murat Kurum'un adaylığından sonra doğal bir slogana dönüşen 'İstanbul muradına kavuşacak' cümlesini kullanan Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da eleştirdi.

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Bahçeli şöyle konuştu:

Küçülmüş siyasi zihniyetlerden yerel yönetim ölçeğinde kurtuluş 31 Mart'ta yaşancaktır. 31 Mart'ta İstanbul Allah'ın izniyle muradına kavuşacak. Avcı taburları hezeyanı toplumsal bünyeye aşılamak isteyen asıl gerici ve kör taassup mağlupla mahçup edilecektir.

Mevsimlik belediye başkanlığı yapan, politikada ayak oyunları ile meşgul şahsa İstanbullu kardeşlerimin son yapacağı, tezkeresini ellerine tutuşturup Saraçhane'den yollamaktır. Sonrasında nereye gidiyorsa gitmeli.
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