  • USD: 30,02 - 30,07
  • EURO: 32,91 - 32,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da 1 haftalık sağanak yağmur can suyu oldu! Barajlarda su seviyesi artıyor...

Geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı hafta başına göre yüzde 5.4 oranında arttı.

Ekleme: 15.01.2024 - 10:27 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da 1 haftalık sağanak yağmur can suyu oldu! Barajlarda su seviyesi artıyor...Yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sık sık uyarılarda bulunduğu İstanbul'da da olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Yılın ilk günlerinden bu yana şiddetli fırtına, sağanak yağmur ve zaman zaman da kar yağışının etkili olduğu kentte barajlardan ise iyi haberler geliyor.

1 haftada yüzde 5.4 arttı

Son günlerde kenti etkisi altına alan sağanak yağışla barajlara can suyu oldu.

İSKİ'nin son verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı geçen hafta başı yüzde 52.9'ken etkili olan yağışların ardından doluluk oranı yüzde 58.03'e yükseldi.

Böylece geçtiğimiz hafta başına göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 5.4 oranında arttı.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 81,72 ile Elmalı Barajı olurken, su miktarı en düşük baraj ise yüzde 26.47 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum şöyle;

Büyükçekmece: 50.37

Sazlıdere: 40.46

Istarancalar: 47.58

Kazandere: 41.98

Pabuçdere: 26.47

Ömerli: 76.07

Darlık: 72.25

Elmalı: 81.72

Terkos: 48.14

Alibey: 69.26
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi
Semih Kaya ve Seçil Erzan mahkeme yüzleşti! 'O kim ki bana ev alacak...'
İstanbul'da değişmeyen manzara! Metrobüs duraklarındaki kuyruğun sonu gelmedi
Alman basınından ANKA-3 itirafı: Türkiye bir İHA gücüne dönüştü
Katil İsrail'e destek vermişti! Jehezkel provokasyonu böyle hazırlamış: Detaylar ortaya çıktı
Yerel seçim için geri sayım başladı: Son seçim anket sonuçları yayımlandı: Oy oranları muhalefeti yıkacak!
Yavaş’ın bir yalanı daha çıktı
İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun istifa etti!
İsrailli bakan haddini aştı: Türk ürünlerine boykot çağrısı yaptı
LGBT lobisinden skandal! Çocuklarına cinsiyet değiştirme izni vermeyen anne babalar hapse atılacak!
CHP-DEM Parti'nin Akdeniz adayı İstiklal Marşı okumayı reddeden isim oldu
Milliyetçi Hareket Partisi 55 adayını daha açıkladı!
Türkiye, İspanya'ya ihracat rekoru kırdı
İsrail'in soykırımında 24 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti
Başakşehirli Eden Karzev'den İsrail'in Gazze'ye yaptığı soykırıma destek paylaşımı
Terör hedeflerinin vurulmasına Yunan basınının yorumu: Türkiye'nin intikamı
Dolandırıcılık davasında büyük gün! Seçil Erzan bir kez daha hakim karşısında..
İstanbul'da işçilerin konteynerinde yangın: 3 ölü
16 ilde Sibergöz-15 operasyonu: 30 şüpheli tutuklandı!
Tarih bugün belli oluyor! AK Parti 48 adayını daha açıklayacak: İşte o iller
Yapay zeka savaşa girdi: Teknoloji devinden endişelendiren hamle! Resmen izin verildi

Yapay zeka savaşa girdi: Teknoloji devinden endişelendiren hamle! Resmen izin verildi

Yeni Zigana tünelinden 2,5 milyonun üzerinde araç geçiş yaptı

Yeni Zigana tünelinden 2,5 milyonun üzerinde araç geçiş yaptı

Instagram'ın kurucuları yayınlamıştı: Haber uygulaması Artifact kapanıyor

Instagram'ın kurucuları yayınlamıştı: Haber uygulaması Artifact kapanıyor

Türkiye'de bir ilke imza atıldı! Rota Amerika'ya kırıldı

Türkiye'de bir ilke imza atıldı! Rota Amerika'ya kırıldı

Dünyada bir ilk! Bu araba hem karada hem de havada gidiyor… Kimse inanamıyor

Dünyada bir ilk! Bu araba hem karada hem de havada gidiyor… Kimse inanamıyor

Eksi 29,8 derece ile Türkiye'nin en soğuk ili oldu: Her yer buz kesti kimse evden dışarı çıkamıyor

Eksi 29,8 derece ile Türkiye'nin en soğuk ili oldu: Her yer buz kesti kimse evden dışarı çıkamıyor