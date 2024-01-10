CHP'li Ekrem İmamoğlu'na muhalefet içinden bir rakip çıktı! Barış Yarkadaş duyurdu

TV100 canlı yayınında kulis bilgileri veren CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Memleket Partisi'nin İstanbul'da aday çıkaracağını ve adaylığa eski CHP'li Mehmet Sevigen'in yakın olduğunu açıkladı.Yarkadaş, eski CHP'li Sevigen ile görüşmesinin detaylarını şöyle anlattı:"Cuma günü Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile konuştum. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile olan görüşmelerini sordum. Muharrem İnce, Memleket Partisi’nin yerel seçimlerde CHP ile iş birliği yapmak ve destek vermek amacında olduğunu, Özgür Özel ile bunun ayrıntılarını konuştuklarını söyledi.Muharrem İnce, anladığım kadarıyla CHP tarafından iadeyi ziyaret yapılmazsa bu iş birliği temeli oluşmazsa önümüzdeki günlerde çeşitli yerlerde adaylarını açıklamaya başlayacak. Hatta önümüzdeki günlerde Zonguldak'ta bir aday açıklaması bekleniyor. İstanbul'da da bir aday çıkaracakları konuşuluyor eğer bu iş birliği olmazsa. Ben bugün Memleket Partili arkadaşlarımı aradım. Dedim 'kimdir bu İstanbul’daki aday?' Memleket Partisi’nin kurmayları: 'Eğer CHP ile işbirliği zemini oluşmazsa, İstanbul’daki adayımız CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen olabilir' dediler. Bunun üzerine ben de Mehmet Sevigen’i aradım dedim ki 'Mehmet abi adın Memleket Partisi’nde İstanbul Büyükşehir Belediye adaylığı için geçiyor doğru mu?' Sevigen, ‘Barış beni tanırsın ben sadece İstanbul ile sınırlı kalmam’ dedi."