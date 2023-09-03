İstanbul'da orman yangını! Dumanlar birçok noktada görülüyor

İstanbul Sultangazi'de bulunan Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'ndan yükselen dumanları görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.İtfaiyenin aranması üzerine, bölgeye yangına müdahale etmek üzere çok sayıda ekip geldi.Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.Dumanlar kentin birçok noktasından görülmeye başlarken, bölgeden ise ilk kareler geldi.