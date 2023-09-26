Yaşar Güler, birlik komutanları ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans ile toplantı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.Bakan Güler, terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak, talimatlar verdi.