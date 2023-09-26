Diyarbakır'da annelerin evlat nöbeti devam ediyor

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 484’üncü gününde de devam ediyor.5 yıl önce Kars’tan Diyarbakır’a gelerek oturma eylemine katılan Rahime Taşçı, oğlu Faruk’u almadan hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi.10 yıldır oğlu Faruk’un peşinde olduğunu söyleyen Taşcı, “Kars’tan geldim. 5 yıldır burada anne babalarla eylem yapıyoruz. 10 yıldır oğlumdan haber alamıyorum, sağ mı ölümü bilmiyorum. Eğer Faruk beni görüp duyuyorsan gel devletimize teslim ol. Kardeşlerin, baban evde seni bekliyor. Ceza yok, bir şey yok. Korkma gel. 10 yıl değil, 20 yılda olsa ben senin peşini bırakmayacağım” dedi.