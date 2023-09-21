  • USD: 26,99 - 27,04
  • EURO: 28,87 - 28,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fransız basını, İstanbul'un aksayan ulaşımını gündeme getirdi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel içeriklere imza atan Fransız medyası, İstanbul'un ulaşım sorununu yazdı. Arızalanan bir metrobüsü iten vatandaşlar resmedildi.

Ekleme: 21.09.2023 - 11:49 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:58 / Editör: Ozge Selin
Fransız basını, İstanbul'un aksayan ulaşımını gündeme getirdi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu öne çıkarmasıyla bilinen Batı medyasında bugünlerde farklı bir rüzgar esiyor.

Megakent, son dönemde ulaşımda yaşadığı sorunlarla konuşuluyor.

Arızalanan ve alevlere teslim olan otobüslerden denize düşen ulaşım aracına kadar, İstanbul'un karşılaştığı tablo, Fransız basını tarafından gündeme getirildi.

İstanbul'un aksayan ulaşımı Batı'da konuşuluyor

İstanbullular, seyahat ettikleri toplu taşıma araçları arızalanınca, çareyi ya inip yürümekte ya da söz konusu araçları itmeye çalışmalarıyla zaman zaman haberlere konu oluyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel sayılar hazırlayan Fransız basını, İstanbul'un ulaşımında yaşanan sorunları karikatürize etti.

Metrobüsü iten vatandaşları çizdiler

Vatandaşların, arızalanan bir metrobüsü ittiği anlar, Fransa'da okurlara gösterildi.

Geçmişte İmamoğlu'na destek niteliğinde ifadelere imza atan Batılı medyanın, şimdi ise takındığı tavır dikkatlerden kaçmadı.

Megakent, arızalanan araçlarla gündemde

Ulaşım sorunu vaadi kapsamında verilen sözlerin yerine getirilmediği kentte yüzlerce araç arızalandı.

Özel halk otobüslerinin dışında yaklaşık 2 bin İETT otobüsü ve metrobüs arızasının yaşandığı belirtiliyor.

'Eksiksiz hizmet anlayışı' iddiası

Fransız Marianne dergisine röportaj veren Ekrem İmamoğlu, belediye başkanı seçildiği gündem bu yana eksiksiz bir hizmet anlayışı sunduğunu iddia etmişti.

Türkiye'de demokrasi anlayışını kendisinin temsil ettiğini savunan İmamoğlu, Türkiye'de bariz bir “demokrasi açlığı” olduğu şeklinde ifadeler kullanmıştı.
Fransız basını, İstanbul'un aksayan ulaşımını gündeme getirdi
Ankara Halk Ekmek’teki bakteri skandalına tepki çığ gibi: Vatandaşa zehir yediriyorlar!
24 saatlik operasyonun ardından Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilk temas! Kritik görüşme başladı
Meral Akşener’in planı belli oldu! Adaylarını açıklayacak: Kemal Kılıçdaroğlu’nun başka çaresi yok!
CHP’de bir bakanlık skandalı daha! Gelecek Partili o isim açıkladı: Bizzat Özgür Özel teklif etti!
LGBT lobisine tepkiler büyüyor… Kanadalılar ayaklandı: Çocuklarımızı rahat bırakın!
Kemal Kılıçdaroğlu kaybedeceğini biliyordu: Görevden aldığı isim açık açık itiraf etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı
Emine Erdoğan tanıttı, modacılar büyülendi
Tüm gözler Merkez Bankası faiz kararı açıklamasında! Anket sonuçları o rakamları işaret etti
BM kürsüsünde liderlik dersi: Başkan Erdoğan dünya manşetlerinde! Hediye ettiği 2 kitap gözlerden kaçmadı
Karabağ tamamen özgür
Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni yol haritası: Yunan tarafı 3 önemli tarihe gözünü dikti
CHP'de İstanbul krizi! Aday problemi çözülemedi!
Bakan Şimşek atılan adımları ve planı açıkladı: Yüksek kira ve ev fiyatlarına çözüm
Başkan Erdoğan'dan Aliyev'le kritik görüşme
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dünyaya duyurdu: Ermenistan'a gerekli cevap verildi!
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda şüpheli ateş açtı: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Mansur Yavaş ile Özel Halk Otobüsü esnafı arasında kavga büyüyor! 3 aydır gelir desteği sağlamıyor isyanı!
ABD’de LGBT teröründen yeni skandal! Okul tuvaletlerinde ‘trans’ uygulaması öğrencileri isyan ettirdi!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Elon Musk beyin çipi onayını aldı! İnsan denekler arıyor

Elon Musk beyin çipi onayını aldı! İnsan denekler arıyor

Dünyanın en zehirlisi Türkiye'de görüldü: Adını karnındaki görünümden alıyor sinir hücrelerini öldürüyor

Dünyanın en zehirlisi Türkiye'de görüldü: Adını karnındaki görünümden alıyor sinir hücrelerini öldürüyor

Bu çiçeği koparan yanar: Cezası 244 bin TL!

Bu çiçeği koparan yanar: Cezası 244 bin TL!

Bayat balık yiyen kadının hayatı karardı! Kolları bacakları kesildi…

Bayat balık yiyen kadının hayatı karardı! Kolları bacakları kesildi…

İlk kez olacak, MEB tarihi açıkladı! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor...

İlk kez olacak, MEB tarihi açıkladı! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor...