Düzce'de 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nun Yeşilyayla mevkisinde İstanbul istikametine giden 1 minibüs, 1 kamyonet ve 1 hafif ticari araç ile 8 otomobil çarpıştı.Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hendek ve Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazada yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolda yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.