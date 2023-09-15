Muğla’da 128 kaçak göçmen yakalandı

Muğla’da kaçak göçmen ve organizatörlerle ilgili mücadele sürüyor. Bir haftada kamyonet ve apartlarda, toplam 128 kaçak göçmen ve 19 organizatör şüphelisi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 19 organizatör şüphelisinden 10'u tutuklandı.