Erdoğan ve Miçotakis, New York'ta 20 Eylül'de görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in New York'ta gerçekleştireceği görüşmenin tarihi belli oldu. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Erdoğan ile Miçotakis'in BM Genel Kurul görüşmeleri için ziyaret edeceği New York'ta 20 Eylül'de görüşeceğini duyurdu.Marinakis, Yunan Başbakanın New York'ta ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 21 Eylül'de görüşeceğini de sözlerine ekledi.