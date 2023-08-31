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Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplu sözleşme zammına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan toplu sözleşme zammına ilişkin "Özellikle kamu görevlilerimiz adına talep edilen 50 maddenin aynı şekilde kabulü ve diğer sosyal haklar hususunda da önemli kazanımlara imza attığımız Toplu Sözleşmemizin, başta kamu çalışanlarımız, kamu emeklilerimiz ve aileleri olmak üzere çalışma hayatımızın tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz
Ekleme: 31.08.2023 - 15:24 Güncelleme: 31.08.2023 - 15:48 / Editör: Ozge Selin
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplu sözleşme zammına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Memur ve memur emeklilerimizin 2024-2025 yılları kapsamındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 7. Dönem Toplu Sözleşmemiz kapsamında Hakem Heyeti; 2024 yılı için yüzde 15+10 2025 yılı için yüzde 6+5 zam oranı üzerinde karar kılmıştır.

Özellikle kamu görevlilerimiz adına talep edilen 50 maddenin aynı şekilde kabulü ve diğer sosyal haklar hususunda da önemli kazanımlara imza attığımız Toplu Sözleşmemizin, başta kamu çalışanlarımız, kamu emeklilerimiz ve aileleri olmak üzere çalışma hayatımızın tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum.

Süreci karşılıklı anlayış, istişare ve nezaket ilkelerimiz çerçevesinde yürüten Konfederasyonlarımız ve genel yetkili sendikalarımıza, emek veren tüm komisyonlara ve müzakere heyetlerine teşekkür ediyorum. Sosyal devlet anlayışımızla çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz."

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