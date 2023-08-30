İstanbul Valiliği'nden halka açık alanlarda alkol tüketim yasağı hatırlatması

30 Mart 2005 tarihli 5236 sayılı kabahatler kanunuyla park, bahçe, mesire alanı gibi halka açık alanlarda alkol tüketimi yasaklandı.Bu kanunun ardından valilikler de zaman zaman belli alanlarda bu kanunu kullanarak yasaklar uygulamaya başladı.Bu kapsamda "toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla" uygulanmaya başlanan karar geçen zamanla sık sık delinmeye başlandı.Son dönemde ise özellikle büyük şehirlerde belli noktalarda yasağın adı bile yok.Bu duruma karşı İstanbul Valiliği'nden bir adım geldi.Geçmiş dönem kararının hatırlatılması amacıyla Vali Davut Gül'ün ağzından bir yazı yayınlandı.Yasağa uymayanlara 617 TL cezaBuna göre var olan kanun maddeleri hatırlatılırken, görevli kolluk ve sorumluların denetimleri tam yapması istendi.Yasağa uymayanların ise cezai yaptırımla cezalandırılması için uyarı yapıldı. Bu kapsamda yasağa uymayanları 617 TL para cezası bekliyor."Alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmelerin dışında park, piknik ve mesire alanı, sahil bandı, plaj vb alanlarda çevrenin rahatsız edilmemesi, olumsuz görüntülerin oluşmasına mahal vermemek amacıyla alkol satışı ve tüketilmesinin önlenmesi bahsi geçen yerlerde emniyet/jandarma ve zabıta birimleri tarafından sorumluluk alanlarında etkin bir şekilde denetimlerin yapılarak asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan verilmemesi, Kanun, Yönetmelik ve Genel Emir hükümlerine uymayan kişiler ve işletmeler hakkında yasal işlem yapılması hususlarında konunun sıralı/sorumlu amirler ve yerel yönetimlerce titizlikle takip edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususu ilanen tebliğ olunur.Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.Davut Gül "