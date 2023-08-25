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Kağıthane'deki uyuşturucu operasyonunda uzun namlulu silahlarla saldırı: Bir polis şehit oldu bir polis ağır yaralandı

Kağıthane'de uyuşturucu satıcılarının kaldığı bir adrese operasyon yapan polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda bir polis memuru şehit olurken, bir polis memuru ise ağır yaralandı. Çıkan çatışmada saldırganlardan 1'i ölü, 1'i ise yaralı olarak; toplam 5 kişi yakalandı.

Kağıthane'deki uyuşturucu operasyonunda uzun namlulu silahlarla saldırı: Bir polis şehit oldu bir polis ağır yaralandı
Ekleme: 25.08.2023 - 08:56 Güncelleme: 25.08.2023 - 09:00 / Editör: Ozge Selin
Kağıthane'deki uyuşturucu operasyonunda uzun namlulu silahlarla saldırı: Bir polis şehit oldu bir polis ağır yaralandı
Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi üzerinde bulunan bir adrese saat 00.30 sıralarında operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen eve yapılan operasyonda polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Yaralı polis memurları olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Bu sırada polislerin destek istemesi üzerine olay yerine çok sayıda Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Polisi ekipleri sevk edildi.

Kağıthane'deki uyuşturucu operasyonunda uzun namlulu silahlarla saldırı: Bir polis şehit oldu bir polis ağır yaralandı

Yaralı polis memurları Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ve Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikelerinin olduğu öğrenilen polislerin yakınları ve aileleri hastaneye akın ederken yaralı polis memurlarından Hakan Telli yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit oldu.

Cadde ve sokakları ablukaya alan ekipler ateş açılan eve tekrardan girmek istedi. Çıkan çatışmada saldırganlardan Diyar A.(18) ölü olarak ele geçirildi.

Polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırganlardan birinin yaralı olarak yakalandığı öğrenildi.

Operasyon sonunda İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerine gelerek incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kağıthane'deki uyuşturucu operasyonunda uzun namlulu silahlarla saldırı: Bir polis şehit oldu bir polis ağır yaralandı

İstanbul Valiliği'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

“25.08.2023 tarihinde saat 01.55 sıralarında Kağıthane İlçesi Hamidiye Mahallesinde bulunan bir adrese “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçu kapsamında gelen ihbarı değerlendirmek üzere olay yerine intikal eden ekibimize, ikamete giriş esnasında içeride bulunan şahıslar tarafından uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Binadan açılan ateş sonucu operasyonda görevli Hakan Telli ve A.Y.Ç. isimli Polis Memurlarımız ağır şekilde yaralanmıştır.

Adrese çağırılan takviye ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen müdahale neticesinde D.A isimli şahıs ölü, O.A isimli şahıs yaralı G.D., K.T. ve A.A isimli şahıslar ise sağ olarak ele geçirilmiştir.

Hakan Telli ve A.Y.Ç isimli Polis Memurlarımız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış, Hakan Telli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

A.Y.Ç. isimli Polis Memurumuzun tedavisi devam etmektedir. Konu ile ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir.

Operasyonda Şehit olan polis memurumuz Hakan Telli'nin cenazesi bugün saat 11.00'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde düzenlenecek uğurlama merasiminin ardından memleketi Tokat'a gönderilecektir.

Emniyet teşkilatımıza 2007 Yılında İzmir'de katılan aziz şehidimiz Hakan Telli evli ve iki çocuk babasıydı.

Aziz milletimizin başı sağ olsun. 25.08.2023

Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadeleri kullanıldı.
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