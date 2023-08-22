Memurun zam pazarlığında kritik gün: Gözler hükümetin yapacağı yeni tekliflere çevrildi

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde gözler yeni teklife çevrildi. Müzakerelerin belirlenen takvim gereği bugün tamamlanması gerekiyor. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişilik Kurul, toplu sözleşmeye dair nihai kararını ise 31 Ağustos’a kadar verecek.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos’ta başlayan süreç devam ediyor.Hükümetin 14 Ağustos’ta ilk zam teklifini sunmasıyla başlayan pazarlıklar, 17Ağustos’taki ikinci teklifle yoğunlaştı. İkinci zam teklifi 2024’ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025’in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde olmuştu. Sendikalar yeterli bulmadığı teklifte zam oranının artırılmasını talep etmişti.Belirlenen takvim gereği müzakere sürecinin 22 Ağustos’ta sona ereceği toplu sözleşmesi görüşmelerinde, gözler Kamu İşveren Heyeti’nin (hükümetin) yapacağı yeni tekliflere çevrildi.Bugün yapılacak teklif sonrası taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde görüşmelerde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Kurul, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos’a kadar verecek.